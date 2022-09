Laboratório Oxe Tech Penedo abre primeiro curso gratuito de informática básica

Inscrição até 16 de setembro, com link disponível na notícia

Secom PMP

A parceria entre governos municipal e estadual viabiliza mais uma oportunidade de qualificação para a população de Penedo, agora por meio do Laboratório Oxe Tech.

O programa que leva ciência, tecnologia e inovação para cidades do interior de Alagoas, através de cursos online gratuitos, está com inscrições abertas Informática Básica.

Serão 80 horas de aprendizado presencial no Oxe Tech Lab, espaço que funciona na Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, ao lado da agência dos Correios, Centro Histórico da cidade.

Governo Ronaldo Lopes traz para Penedo Laboratório Oxe Tech

O período de inscrição termina no próximo dia 16 de setembro e é feito exclusivamente de forma virtual, com formulário disponível neste link.

As aulas presenciais serão ofertadas no período noturno (entre 18h e 22 horas) e começam na próxima semana, a partir de segunda-feira, 19, com encerramento previsto para 14 de outubro.