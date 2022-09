LD Celulose abre vagas de emprego em Minas Gerais

A LD Celulose é uma das maiores fábricas de celulose solúvel em território nacional, e foi criada com o intuito de se tornar uma das maiores do mundo. Neste momento, a LD Celulose abre novas vagas de emprego no estado de Minas Gerais para todos os interessados em fazer parte da empresa.

LD Celulose anuncia vagas de emprego em Minas Gerais

A LD Celulose, uma empresa líder no seu setor e com grande potencial de crescimento, tem sua fábrica localizada no Triângulo Mineiro, entre os municípios de Araguari e Indianópolis. Todas as pessoas que residem nas proximidades estão tendo a oportunidade de se candidatar para as novas vagas de emprego que estão sendo ofertadas pela empresa para integrar seu time de funcionários. Então não deixe de conferir as vagas.

As vagas disponibilizadas pela LD Celulose são todas efetivas, com exceção da opção de deixar seu currículo no banco de talentos da empresa com a chance de trabalho remoto. Sendo assim, residentes do estado de Minas Gerais, não deixe de tentar uma das vagas, mas lembre-se de se atentar aos requisitos das vagas.

Segue agora algumas das vagas disponíveis:

Técnico de Produção;

Técnico em Segurança do Trabalho;

Tratorista;

Operador de Máquinas.

Como enviar sua candidatura

Para os interessados nas vagas, a forma de enviar sua candidatura é muito simples. A candidatura é feita através deste site, basta fazer criar sua conta, fazer login como candidato, escolher uma das vagas e enviar sua candidatura para empresa. Depois disto basta aguardar alguma forma de contato da empresa.

