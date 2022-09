Em busca de novos profissionais para compor sua equipe, a Libbs Farmacêutica recebe inscrições para programa Jovens Talentos. Os contratados serão alocados nas unidades fabris e nos escritórios de pesquisa e desenvolvimento, em Embu das Artes (SP). Há, ainda, chances para atuação híbrida ou remota, a depender da área de interesse.

São elegíveis estudantes do ensino superior com idade entre 18 e 22 anos, matriculados nos cursos de Administração de Empresas/Administração Geral, Gestão de Pessoas, Análise Gerencial, Economia, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Marketing, Controladoria, Gestão de Negócios, Relações Internacionais, Finanças, Logística, Gestão de Negócio, Segurança do Trabalho, Análise de Sistemas, Dados, Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Engenharia de Informação, Engenharia de Sistemas, Engenharia de Software, Engenharia em Sistemas Digitais, Redes de Computadores, Gestão da Informação, Sistema de Informação, Telecomunicações, Informática, Tecnologia da Informação, Segurança da Informação, Sistemas e Mídias Digitais, Sistemas Elétricos, Sistemas Eletroeletrônicos, Eletrônica, Tecnologias da Informação, Comunicação e Tecnologias Digitais, Estatística, Física, Matemática, Biologia/Ciências Biológicas, Biomedicina, Bioquímica, Biotecnologia, Ciências, Química, Ecologia, Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Educação Física, Farmácia/Bioquímica, Terapia Ocupacional, Psicologia, Meio Ambiente, Medicina, Medicina Veterinária, Direito, Ciências Jurídicas e Sociais, Gestão Jurídica, Ciência Política, Ciências Sociais, Audiovisual, Comunicação Empresarial, Comunicação Social, Mídias Digitais, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Rádio e TVv e Relações Públicas, Cinema, Multimídia, Mídias Digitais, Fotografia e Design.

O programa visa recrutar universitários de cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo com previsão de formatura a partir de julho de 2024 e disponibilidade para trabalhar até seis horas por dia.

Com duração de 18 meses, o programa oferece aos contratados um Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), que define um gestor ou tutor para acompanhá-los na jornada de desenvolvimento compartilhando conhecimentos técnicos. Eles também passarão por um programa de aprendizagem, que acontece em parceria com o Senai, e terão acesso a cursos semanais sobre diferentes temas para impulsionar seu crescimento.

A empresa oferece um salário de R$ 1.175, além de vale transporte, vale refeição, vale alimentação, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, desconto em medicamentos, convênio com a plataforma de benefícios Allya e certificado do Senai ao final do programa.

Como se inscrever

Os interessados em participar do programa têm até esta segunda-feira (12) para se inscrever pelo site https://jovenstalentoslibbs.com. A seleção será dividida em etapas, que incluem o envio de uma entrevista gravada, dinâmica de grupo online e entrevistas finais.