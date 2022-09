Líder Aviação recebe inscrições para programa de trainee 2023

Em busca de novos talentos para compor seu time, a Líder Aviação recebe inscrições para o programa de trainee 2023. prazo para candidaturas vai até 5 de outubro.

As chances são destinadas a profissionais que formaram após dezembro de 2020, mas também são elegíveis estudantes do ensino superior com previsão de conclusão até dezembro de 2022 nos cursos de Engenharia Aeronáutica, Engenharia Aeroespacial, Engenharia Mecânica Aeronáutica e Engenharia Mecânica. Inglês avançado, domínio pacote Office e possibilidade de residir nas regiões Sudeste e Nordeste do país também são requisitos importantes.

O programa oferece aos contratados a oportunidade de integrar projetos e vivenciar a rotina das mais diversas unidades de negócios da empresa. São elas: Manutenção de Aeronaves, Atendimento Aeroportuário, Fretamento e Gerenciamento de Aeronaves, Vendas e Aquisições de Aeronaves e Operações de Helicópteros para indústria de óleo e gás.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a uma série de benefícios, como Vale Alimentação e Refeição, Assistência Médica, Assistência Odontológica e Previdência Privada.

Como participar do processo seletivo

Os interessados em participar do processo de seleção têm até o dia 5 de outubro para efetivar sua candidatura por meio do site www.traineelideraviacao.com.br.

Sobre a empresa

A Líder Aviação é uma companhia aérea brasileira especializada em fretamento aéreo, vendas e manutenção de aeronaves. A empresa oferece a mais completa linha de aviões executivos e possui a melhor estrutura de apoio a vendas da América Latina, tendo como sua base principal a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde está presente nos dois aeroportos.