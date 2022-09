Lista de mais de 60 códigos All Star Tower Defense 2022

Na moderna experiência do Roblox All Star Tower Defense (ASTD), defender sua torre é seu objetivo principal. Isso pode ser alcançado usando personagens de várias séries de anime e mangá. E, para atingir um objetivo específico, você pode precisar de mais Moedas, Gemas ou personagens de anime mais adequados.

Então, qual é a melhor maneira de estocar rapidamente? São Códigos.

Aqui está uma lista de códigos ASTD que lhe darão gemas, ouro e até mesmo algumas torres de personagens raras. Usando essas guloseimas no sistema de cache, você pode convocar personagens de anime de quatro ou cinco estrelas nos banners do All Star Tower Defense. E. o modo história terminará em pouco tempo. Vamos dar uma olhada.

Todos os códigos Star Tower Defense (setembro de 2022)

Com dezenas de milhares de jogadores e atualizações regulares, All Star Tower Defense continua sendo um dos jogos mais populares do Roblox.

Com sucessos como Ultimate Tower Defense e Anime Adventures, é um dos melhores jogos de defesa de torre do Roblox.

Sempre há gemas grátis, ouro e códigos de aumento de XP junto com essas atualizações. Você pode encontrar os códigos ASTD mais recentes clicando no link acima ou rolando para baixo.

Aqui está uma lista de códigos All Star Tower Defense que atualizamos regularmente. Continue lendo para saber como você pode obter muitas coisas grátis.

Trabalhando todos os códigos de defesa da torre Star

1millikes—Resgate por 650 Gemas e um Omega Rare IV

summerwoo2022—Resgate por 750 Gemas e um Omega-Rare EXP IV

changesjune—Resgate por 450 Gemas

owouch—Resgate por 400 Gemas

Códigos ASTD expirados 2022

astd1millikes—Resgate por 1.250 Gemas

newaprilupdate—Resgate por 450 Gemas

allstarspring—Resgate por 450 Gemas

NavyXFlame130kNoLeak—Resgate por EXP IV e 500 Gemas

ticketupdate—Resgate por 400 Gemas

parabéns2kingluffy300kinscritosnoyoutube300k—Resgate por um personagem Mega-Rare

ultramove—Resgate por uma Ultra Capsule

superwoop—Resgate por 400 Gemas

1mgroupmembers—Resgate por 800 Gemas e 800 Gold

themadao—Resgate por 1000 Gemas, 750 Gold e 1 EXP IV

-ASTDDevs—Resgate por 500 gemas, 500 ouro, EXP IV

world2ishere—Resgate por 500 Gold e 300 Gems

world2comingsoon—Resgate o código por 250 Gold e 250 Gems

astdx2022—Resgate por 1000 Gold, 500 Gems e um Omega-Rare

merrychristmas2k21—Resgate por 1000 Gold, 1000 Gems e EXP IV

winterbreakwhen—Resgate por 250 Gemas e 250 Gold

KingLuffyFan200k—Resgate por Ultra Raro King Ruffy

SUBTOBLAMSPOT100kBOA—Resgate por recompensa

dezembro2021—Resgate por 500 Ouros e 300 Gemas

thecityofangels—Resgate por 250 Gemas e 250 Gold

igot2look—Resgate por 250 Gemas, 250 Ouro

EatlotsonThanksgiving—Resgate por 300 Gemas e 500 Ouros

novembroupdate—Resgate por 300 Gemas e 500 Ouros [May work with private server]

100ksubnavyxflame—Resgate por 300 Gemas e Mega Rare Super Koku Black (SSJ3)

fromastd—Resgate por 500 Gemas, 500 Gold e Omega Rare EXP IV

starshipway—Resgatar por Gems e EXP IV

navyxflame80ksubs—Resgate por EXP III e Gems

aniversárioastd—Resgate por 1500 Gold, 1200 Gems e Omega-Rare

fruit100k—Resgate por 300 Gemas e Exp III

robloxyay—Resgate por 300 Gold, 800 Gems e EXP III

longwait—Resgate por 450 Gemas

goldgemgold—Resgate por 650 Gold e 250 Gems

4partyrocking—Resgate por 250 Gemas

wowshutdown—Resgate por 200 Gemas

happyhalloween2021—Resgate por 300 Ouro, 200 Gemas e Cápsula de Abóbora

navyxflameyt60k—Resgate por 200 gemas e EXP III

longa manutenção—Resgate por 450 Gemas

2bcodeswagmodeblazeit—Resgate por 400 Gemas e Kakashi Mega-Raro

nooshutdown—Resgate por 400 Gemas

setembroupdate21—Resgate por 250 Gemas

shutdownagaincode21—Resgate por 250 Gemas

tacotuesday—Resgate por 250 Gemas

thursdayfun—Resgate por 250 Gemas

illbewatchingyou—Resgate por 300 Gemas

specialkingluffy100k—Resgate por 150 Gemas e Rei Ruffy

nonescoredeal—Resgate por 250 Gemas

gamebreakingvisits101—Resgate por 250 Gemas

theotheronecode—Resgate por 250 Gemas [Must Start a Game or Join a Private Server]

Minishutdown—Resgate por 200 Gemas

mrworldwide—Resgate por 300 Gemas

morecodeforyouxd- Resgate por 175 Gemas

codeofprisma—Resgate por 250 Gemas [Must Start a Game or Join a Private Server]

Codeoflight—Resgate por 250 Gemas [Must Start a Game or Join a Private Server]

listentothemusic132—Resgate por 175 Gemas

howareyoutodaymyfriendo—Resgate por 175 Gemas [Must Start a Game or Join a Private Server]

NAVYXFLAME4CODE—Resgate por 150 Gemas

fruitysubmore—Resgatar por uma recompensa [Must Start a Game or Join a Private Server]

4thofjulyupdate—Resgate por 250 Gold, 250 Gems e EXP III

lesgolesgoyuuh—Resgate por 150 Gemas

supertime—Resgate por 150 Gemas

greatthanlife1—Resgate por 150 Gemas

fruitgame—Resgate o código por 150 Gemas

600klikes—Resgate o código por 175 Gemas

updatejune2021—Resgate o código por 250 Gold, 250 Gems e EXP III

addnewunitstobannerfix—Resgate por 150 Gemas [Must Start a Game or Join a Private Server]

frutas—Resgate por 550 gemas, 500 ouro e 2x EXP III

2021memorialday2021x—Resgate por 150 Gemas

Update53021—Resgate por 150 Gemas, 300 Gold e EXP III

Lovetobrazil—Resgate por 150 Gemas

diamondnowina—Resgate por 150 Gemas

ohmahgawdskill—Resgate por 150 Gemas

yellowsix—Resgate por 150 gemas

tysmfor1mfavorite—Resgate o código por 750 Gemas, 750 Ouros e EXP III

smoothcriminal2—Resgatar código por 150 Gemas

jahajha—Resgatar o código por 150 Gemas

shotofmemories—Resgate o código por 150 Gemas

quickshut—Resgatar código por 100 Gemas

lieawake—Resgatar o código por 150 Gemas

liberdade—Resgate o código por 150 Gemas

likeapartyonthelist—Resgate o código por 150 Gemas

1bvisit1b—Resgatar código por 1.000 Gemas

1billionvisit21drip—Resgate o código por 200 Gemas, 300 Gold e Koku Drip Skin

eastercoda21—Resgate o código por 150 Gemas

helloworld2021—Resgate o código por 150 Gemas

somemorenewcode—Resgatar código por 150 Gemas

isitthenewerayet—Resgatar o código por 150 Gemas

hchgaming—Resgatar código por 150 Gemas

handsoftime—Resgatar código para 2 EXP IIIs

gameon2021—Resgate o código por 500 Gemas

lovetofightastd—Resgatar código por 150 Gemas

thisisthenewestcode—Resgatar código por 150 Gemas

subtome—Resgatar código por 80 Gemas

subinferman—Resgatar código por 50 Gemas

incríveldayum—Resgate o código por 50 Gemas

likethegamepog2021—Resgate o código por 200 Gems e EXP III Mega-Rare [Must Start a Game or Join a Private Server]

700mil—Resgate o código por 200 Gemas e EXP III Mega-Raro [Must Start a Game or Join a Private Server]

updatebelike—Resgatar código por 50 Gemas

epicnew—Resgatar código por 50 Gemas

pert—Resgatar o código por 50 Gemas

rainmen—Resgate o código por 50 Gemas

bigtim—Resgatar código por 50 Gemas

lateupdaendat—Resgatar código por 200 Gemas

codecodeyayhooray—Resgatar código por 150 Gemas

omgdiscordpopoff—Resgatar código por 150 Gemas

bigbangrah—Resgatar código por 80 Gemas

mytimerchamber—Resgatar código por 300 Gemas

liketo320k—Resgatar código por 150 Gemas

rwarhappynewyear2k21—Resgatar código por 150 Gemas

roadto300kuwu—Resgatar código por 150 Gemas

2k20merrychristmas2k20—Resgatar código por 150 Gemas

subtosnuglife—Resgatar código por 100 Gemas

2shutdowncode12232000—Resgatar código por 150 Gemas

liketo280k—Resgatar código por 150 Gemas

100KClypso—Resgate o código por 50 Gemas

kelvin500ksubs—Resgate o código por 50 Gemas

dezembro2020—Resgate o código por 300 Gemas

likethegamepog—Resgatar código por 400 Gemas

nano150k—Resgatar código por 50 Gemas

subtoinfer2x—Resgatar código por 50 Gemas

240kearly—Resgatar o código por 150 Gemas

UseCodeDessiYT—Resgate o código por 100 Gemas

subtoinfernasu—Resgatar código por 100 Gemas

sub2navyxflame—Resgatar código por 100 Gemas

noclypsub—Resgatar código por 50 Gemas

Frangosub—Resgate o código por 50 Gemas

ni2—Resgatar código por 150 Gems (pode funcionar apenas em um servidor privado)

codegoaliee—Resgate o código por 150 Gemas

shutdowncode—Resgatar o código por 150 Gemas

200knextcode—Resgatar código por 150 Gems (pode funcionar apenas em um servidor privado)

likeslikeslikes—Resgatar código por 200 Gemas

foreverandever—Resgate o código por 200 Gemas

watchaot—Resgatar código por 150 Gems (pode funcionar apenas em um servidor privado)

ALWAYSTOGETHER—Resgate o código por 200 Gemas

letsgetiton—Resgatar código por 150 Gemas

Spendmytime—Resgate o código por 150 Gemas

showmenow—Resgatar código por 150 Gemas (Pode funcionar apenas em um Servidor Privado)

hunudthousand—Resgatar código para 200 Gems (pode funcionar apenas em um servidor privado)

Sebbydesu9000—Resgate o código por 150 Gemas

supernaruto—Resgatar código por 100 Gemas

lilfavorite—Resgate o código por 150 Gemas

AllStarDessi—Resgate o código por 50 Gemas

Supremethen—Resgate o código por 100 Gemas

manylike—Resgatar código por 100 Gemas

Infernasu—Resgatar código para EXP II Character

ryukostop—Resgatar código por 150 Gemas

UnderTheWeather—Resgate o código por 100 Gemas

epicgal—Resgatar o código por 100 Gemas

Como resgatar códigos All Star Tower Defense (ASTD)

As instruções a seguir irão guiá-lo sobre como resgatar códigos dentro do All Star Tower Defense:

1. ASTD pode ser acessado clicando no botão Configurações/Gear no canto inferior direito da tela.

2. Agora, use a caixa de texto que diz ‘Inserir código’ para inserir o código de trabalho quando a nova janela for aberta.

3. Sua recompensa gratuita deve ser creditada automaticamente em sua conta se o código funcionar.

4. Não haverá desaparecimento de código se não funcionar.

Palavras finais

Em vez de liberar códigos regularmente, a maioria dos desenvolvedores do Roblox adiciona códigos aleatoriamente às suas experiências. Muitas vezes, há um atraso imprevisível na liberação do código. Verifique esta página regularmente para se manter atualizado sobre os códigos. Siga a conta ASTD Twitter ou entre no servidor ASTD Discord. Além disso, é comum que os códigos sejam postados nesses sites de mídia social antes de serem divulgados em outros lugares.

