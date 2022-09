Lista de todos os mobs no Minecraft 1.20 The Wild Update (2022)

Uma nova atualização para Minecraft foi lançada esta semana, versão 1.20. E os jogadores estão ansiosos para explorar Deep Dark, visitar um pântano de mangue, criar uma bússola de recuperação e construir com lama.

O jogo foi atualizado com três adições principais. Uma versão revisada de The Warden está agendada para 1.17. Uma versão revisada de Allay, o vencedor do voto da multidão. Assim como sapos e girinos. Três novos mobs também foram adicionados à lista cada vez maior de Minecraft. Minecraft agora tem alguns mobs diferentes, de hostis a passivos, com algumas novas adições.

A seguir está uma lista de todos os mobs que os jogadores podem encontrar na versão 1.20.

Não há uma ordem específica em que o novos mobs de Minecraft 1.20 estão listados aqui. Usando a tabela abaixo, você pode explorá-los de acordo com seus interesses.

Sapos

O Minecraft 1.20 apresenta três novas variantes de sapos, como parte dos pântanos renovados. Os sapos podem aparecer em três variantes, dependendo de onde eles aparecem – padrão, frio ou tropical.

Os sapos do Minecraft podem pular alto, nadar rápido e caçar mobs menores como seus colegas da vida real. Sapos podem ser encontrados em lírios e folhas gotejantes dentro de pântanos, manguezais e nas bordas das terras.

E um pequeno cubo de magma e um pequeno cubo de lodo são suas refeições. Froglight é derrubado por sapos se eles comerem cubos de magma. O bloco emite luz e é colorido. Enquanto isso, os jogadores podem fazer os sapos acasalarem, alimentando-os com cubos de lodo.

Vagalumes

No Minecraft 1.20, os vaga-lumes são os menores mobs. Os sapos não interagem com eles, ao contrário da especulação anterior. Portanto, sua presença parece ser puramente estética. O bioma do pântano é o único lugar onde você pode encontrar vaga-lumes brilhantes.

Isso também acontece principalmente à noite. Existem muitos novos mobs no Minecraft 1.20, mas os vaga-lumes não são um dos mais populares. As noites no jogo serão mais animadas com a presença deles, no entanto.

Guardião

A atualização Caves & Cliffs para Minecraft 1.18 provocou essa multidão de chefes. Infelizmente, não chegou a tempo para o jogo. Os guardiões só aparecem no subsolo em biomas de cavernas escuras e profundas, onde eles têm uma estrutura de cidade antiga para si mesmos.

Além disso, é o primeiro mob no jogo a ser cego. O Warden encontra e caça você usando som e vibrações, pois não pode vê-lo. Mesmo que um jogador esteja usando uma armadura completa de netherita, o Warden pode matá-lo com apenas dois golpes nas versões de teste do Minecraft.

Mas, embora a maioria dos jogadores esteja esperando por isso, muitos não ficarão encantados quando se depararem com isso no jogo.

Além disso, a presença de Warden limita nossa visibilidade devido ao efeito de escuridão que ele cria. O Warden também ataca com um estrondo sônico. Você pode até ser empurrado de torres por ele. Pode passar por blocos. Os booms sônicos são tão poderosos quanto os ataques de combate de Warden, se isso não parecer poderoso o suficiente.

Girinos

Os girinos são a versão bebê dos sapos no Minecraft 1.20 Wild Update. As rãs liberam os ovos na superfície da água, onde desovam.

Como a menor multidão do mundo, os girinos são encontrados em grupos. Você pode até movê-los capturando-os em baldes de água. Os girinos, no entanto, não podem sobreviver fora da água como os sapos. Além disso, eles têm uma barra de saúde muito pequena. Além disso, eles podem ser mortos em um único ataque.

Aliviar

Por último, o Allay é um dos novos mobs confirmados para o Minecraft 1.20. Foi o vencedor de uma votação da multidão escolhida pelo usuário em 2022.

Em contraste com o golem bebê, era preferido pelos jogadores. O Allay, no entanto, é principalmente uma multidão dirigida por jogadores. De seus pedaços carregados do mundo, ele coleta itens descartados e cópias desses itens.

Uma pilha completa de itens pode ser transportada no máximo, geralmente 64 itens. Há, no entanto, uma restrição para que Allay roube itens do baú de um jogador.

E olhar para os movimentos de Allay sugere que ele é um amante da música. Os itens coletados são descartados apenas ao lado de blocos de notas ou jogadores.

Palavras finais

O Minecraft 1.19 tem muito a oferecer em termos de novos mobs, seja o mortal Warden ou o amigável Allay. Estamos todos empolgados porque há muito o que esperar. A atualização será lançada em alguns meses, mas não temos ideia de quanto tempo nossa lista de novos mobs se tornará. Então, fique de olho para mais atualizações.

