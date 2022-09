Lista: mais de 60 profissões que podem se APOSENTAR mais cedo no INSS

INSS tem pausa nos pagamentos no dia 7 de setembro

Nesta quarta-feira (07/09), por conta do feriado da Independência do Brasil, o INSS realizará uma pausa nos pagamentos. Assim, os pagamentos voltam e serão finalizados na quinta.

Os pagamentos do INSS estão sendo feitos conforme o número final do benefício, que é formado por 10 dígitos e tem o seguinte formato: 123.456.789-0. Dessa forma, para saber quando vai receber, é preciso considerar o penúltimo número, que vem antes do dígito.

De acordo com dados oficiais do INSS, em torno de 36 milhões de beneficiários recebem algum benefício do órgão. A saber, isso inclui aposentadorias, pensões, auxílio-doença e auxílio-reclusão. Desse total, a maior parte – 60% dos beneficiários – recebem um salário mínimo.