Lista SURPREENDENTE com mais de 60 profissões que podem se APOSENTAR mais cedo no INSS

Saiu o NOVO calendário de pagamentos de SETEMBRO do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) se prepara para uma nova rodada de pagamentos no mês de setembro. Atualmente, os segurados já podem consultar o calendário de pagamentos deste mês. Fique conosco e confira o calendário de pagamentos INSS do mês de setembro e como sacar.

A princípio, a previsão é que os pagamentos comecem no dia 26 de setembro, ou seja, em menos de duas semanas. Começarão a receber, os segurados que recebem um salário mínimo. Por outro lado, os aposentados e pensionistas que ganham acima do piso nacional começam a receber no dia 3 de outubro.

A saber, os repasses segue a ordem do número final do cartão do benefício, desconsiderando o dígito verificador após o hífen.

De acordo com informações do Governo Federal, o piso nacional passou para R$ 1.212 desde 1º de janeiro para quem ganha o benefício no valor do salário mínimo.

Dessa forma, segundo a legislação atual, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser inferiores a 1 salário mínimo.

Por outro lado, os aposentados e pensionistas que recebem benefícios acima do salário mínimo tiveram reajuste de 10,16% na remuneração. Com isso, o teto dos benefícios do INSS passou de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22.