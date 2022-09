Literatura no Vestibular: “Bagagem”, de Adélia Prado

Publicada pela primeira vez em 1976, a obra poética “Bagagem” é o livro de estreia da escritora brasileira Adélia Prado. A obra consiste em uma coletânea de poemas sobre diferentes temáticas, mas que se relacionam pela linguagem lírica da autora e pelo olhar feminino.

O livro é dividido em cinco partes: “O modo poético”, “Um jeito e amor”, “A Sarça Ardente I”, “A Sarça Ardente II” e “Alfândega”. Cada seção aborda uma temática e conta com poemas com estrutura semelhante.

“O modo poético” é a primeira e maior seção do livro. Nela, Adélia aborda o fazer poético, de modo que os textos versam principalmente sobre a definição da linguagem. No poema intitulado Com Licença Poética, por exemplo, Adélia fala sobre o seu papel como mulher e poetisa. Outros poemas dessa primeira parte da obra “Bagagem” também tocam na questão do fazer poético sob o olhar feminino.

Na segunda seção, “Um jeito e amor”, a temática predominante é o amor. Desse modo, os poemas versam sobre paixão, dor, cura, amores proibidos, etc. Em cada poema a autora emprega uma linguagem adequada ao tema. Nesse sentido, no poema Medievo, que aborda o amor de um casal na era medieval, a autora apresenta uma linguagem mais arcaica e rebuscada.

As duas seções intituladas “A Sarça Ardente”, por sua vez, trazem poemas cujo tema central é a memória. Os poemas apresentam um tom mais melancólico, relatam acontecimentos passados, abordam a infância, o tempo, a morte e as perdas. A última parte do livro é constituída por apenas um poema com o mesmo nome que a intitula: “Alfândega”.

Em toda a obra perpassa a temática religiosa, de modo que é possível identificar em muitos poemas assuntos como fé e espiritualidade. Além disso, Adélia insere em algumas seções epígrafes retiradas da bíblica, mais especificamente dos livros de Salmos, Cânticos e Êxodo.

Sobre a autora

Adélia Prado é uma das escritoras brasileiras de maior destaque do século XX. A autora cearense imprimiu sua personalidade e vivência em sua obra, trazendo reflexões sobre o papel da mulher na sociedade e na literatura.

Além do livro “Bagagem”, são obras de destaque em sua bibliografia “O coração disparado” (1978), “Soltem os cachorros” (1979), “A faca no peito” (1988) e “O homem da mão seca” (1994).

