Localiza abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

A empresa Localiza está com oportunidades de trabalho abertas em várias cidades do país, como São Paulo, Praia Grande, Campinas, Macaé, Recife, Cuiabá, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Americana, Florianópolis, Belém, Rio de Janeiro, São Luís, Juiz de Fora, entre outras.

Localiza tem oportunidades de trabalho abertas em diversas partes do país

A maioria das vagas são efetivas, mas há algumas temporárias e outras que não é requisito experiência na área.

Além disso, os benefícios que são ofertados são vale transporte, convênio médico, vale alimentação ou refeição, convênio Odontológico, programa de lucros, seguro de Vida e Gympass. Veja os cargos disponíveis abaixo:

GERENTE DE CONTRATOS;

CONSULTOR DE VENDAS CONSÓRCIO;

PREPOSTO AGRO;

Agente de Atendimento II;

GERENTE DE VENDAS SEMINOVOS ATACADO;

ANALISTA CONTÁBIL PLENO;

MOTORISTA GUINCHEIRO;

ANALISTA CONTÁBIL SR;

GERENTE DE VENDAS SEMINOVOS VAREJO;

ANALISTA FISCAL SR;

MOTORISTA;

ANALISTA FROTA JUNIOR;

GESTOR DE NEGÓCIOS;

ANALISTA LICITAÇÕES JUNIOR;

MEC NICO AUTOMOTIVO;

ANALISTA PARCERIAS PLENO;

CONSULTOR DE QUALIDADE;

ANALISTA RELACIONAMENTO CLIENTE PLENO (TEMPORÁRIA);

EXECUTIVO DE CONTAS SÊNIOR (HUNTER);

ANALISTA RELACIONAMENTO CLIENTE SÊNIOR;

CONSULTOR DE VENDAS ATACADO;

ANALISTA RETENCAO JUNIOR;

EXECUTIVO DE CONTAS | CAMINHÕES (HUNTER);

ANALISTA SEGUROS JUNIOR;

CONSULTOR DE VENDAS VAREJO;

ANALISTA TÉCNICO AGRO JUNIOR;

ESPECIALISTA DADOS;

ANALISTA TÉCNICO FROTA;

CONSULTOR TÉCNICO ATACADO;

ANALISTA TÉCNICO FROTA JUNIOR TEMPORÁRIA;

ASSISTENTE TÉCNICO;

ANALISTA TI PL;

ASSISTENTE TÉCNICO ATACADO;

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MULTAS;

Assistente Seguros;

Assistente Atendimento ao Cliente;

ASSISTENTE RESSARCIMENTO;

ASSISTENTE FATURAMENTO AGRO;

Assistente Pátio Agro;

ASSISTENTE FATURAMENTO (TEMPORÁRIO);

ASSISTENTE LOCAÇÃO EVENTUAL;

ASSISTENTE OPERACIONAL.

Veja também: Banco Original mais de 25 vagas de emprego em São Paulo

Como se candidatar

Para enviar a sua candidatura a uma das vagas divulgadas pela empresa Localiza, acesse o site de inscrição e faça o seu cadastro.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Atualize-se diariamente com o Notícias Concursos e tenha em primeira mão as informações sobre os principais processos seletivos do país.