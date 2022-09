Lojas de 2022 que aceitam Apple Pay – Postos de gasolina, Best Buy, Mercearia

O Apple Pay é a mais nova tecnologia usada para pagar em diferentes lojas. Como o nome indica, ele foi desenvolvido pela própria Apple, para que quem tenha um Apple Watch ou iPhone 6 ou posterior possa usá-lo. o Pagamentos móveis Apple Pay O serviço permite que os usuários façam pagamentos usando seus dispositivos móveis em várias lojas, como Mercearias, Postos de Gasolina, etc.

Mas, atualmente, poucas lojas ou postos de gasolina aceitam pagamentos usando o Apple Pay. No entanto, neste guia, tentaremos ajudá-lo a localizar o supermercado, locais de alimentação e postos de gasolina que atualmente aceitam pagamento usando o Apple Pay perto de sua localização. Então, deixe sua marca e assuma nossa liderança para descobrir o melhores postos de gasolina que aceitam Apple Pay perto de sua área.

Dispositivos compatíveis com o Apple Pay

Está disponível nas lojas para iPhone 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone 12, 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, iPhone 14 Pro Max.

Além de incorporar chips de comunicação de campo próximo (NFC) nos iPhones da geração anterior, o iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max também incluem chips NFC. Dispositivos vestíveis, como o Apple Watch, também funcionam com o Apple Pay.

Os usuários do Apple Watch podem usar o Apple Pay em lojas de varejo com iPhones mais antigos, como iPhone 5, iPhone 5c e iPhone 5s. Apesar de o Apple Pay exigir que um telefone seja emparelhado com o Watch, ele ainda pode ser usado mesmo que você não tenha um telefone por perto.

Quais postos de gasolina atualmente aceitam pagamento usando o Apple Pay?

Com o Apple Pay, você pode fazer pagamentos de gás de forma conveniente e segura. Você receberá um código único a cada transação que substitui o número do seu cartão de crédito.

Quais postos de gasolina aceitam Apple Pay perto de mim? Embora tenhamos listado alguns postos de gasolina que atualmente aceitam pagamentos no Apple Pay, você pode acessar Site oficial da Apple

e marque lá se quiser saber sobre mais lojas. No entanto, alguns dos postos de gasolina que atualmente aceitam pagamento usando o Apple Pay:

1. ARCO

A marca ARCO é conhecida por seu gás de alta qualidade a preços acessíveis, tornando-se a primeira escolha entre a maioria das pessoas que possuem veículos. Você pode usar seu Apple Pay em postos de gasolina no ARCO em vários locais, como Arizona, Nova York, Califórnia, Dakota do Norte, Flórida, Ohio, Illinois, Oregon, Indiana, Washington, Kentucky, Wisconsin, Michigan, Nevada e Minnesota.

2. Chevron

Mais de 8.000 postos de gasolina Chevron estão localizados nos Estados Unidos, que fornecem produtos de combustível confiáveis ​​para proprietários de veículos em todo o mundo. Há um terminal Apple Pay em cada local da Chevron.

Mas, usar o Apple Pay na bomba exige que você instale o aplicativo Chevron. Portanto, você deve primeiro instalá-lo e começar a pagar pelo gás usando o Apple Pay.

3. BP/Amoco

Com 7.200 postos de gasolina nos Estados Unidos, BP e Amoco são os maiores produtores de gás natural da América do Norte. No entanto, se você planeja usar o Apple Pay, faça o download do aplicativo BPme primeiro.

4. CITGO

Além de fornecer combustível, a CITGO também fornece lubrificantes e petroquímicos. Um total de 30 estações estão localizadas em Washington, DC A Citgo oferece o Apple Pay em suas bombas, mas apenas algumas lojas o aceitam. Você pode encontrar postos de gasolina perto de você e conhecer suas instalações baixando o aplicativo CITGO.

5. Conoco

Petróleo e gás natural são fornecidos pela Conoco e sua empresa irmã Philips 66, para proprietários de veículos em todo o mundo.

Apenas alguns postos de gasolina Conoco e Phillips 66 aceitam o Apple Pay, a maioria dos quais está no meio-oeste e no noroeste do Pacífico. Você pode usar o Apple Pay em qualquer bomba que tenha um leitor NFC.

6. Círculo K

Não é surpresa que o Circle K tenha se tornado um lugar para pessoas em movimento, pois combina um posto de gasolina e uma loja de conveniência. Existem locais do Apple Pay em 48 dos 50 estados, mas eles aceitam o método de pagamento apenas em alguns locais. Um AppClip será exibido em seu posto de gasolina local dizendo: “Segure seu iPhone aqui para pagar”. se o Apple Pay for aceito.

7. Fazendas Cumberland

Há também postos de gasolina nas lojas de conveniência Cumberland Farms em Connecticut, New Hampshire, Flórida, Nova York, Massachusetts, Rhode Island, Maine e Vermont.

8. Costco

Devido às suas bombas mais longas e pistas de mão única, os postos de gasolina Costco são conhecidos por sua eficiência. Nos Estados Unidos, existem 48 estações como essas. Você pode abastecer no Costco rapidamente vinculando seu cartão de crédito ou débito Visa à sua conta Apple Pay!

9. Exxon Mobil

A Exxon Mobil é uma empresa petrolífera multinacional com postos de gasolina em vários estados, incluindo Califórnia, Nova York, etc. O Apple Pay é aceito em quase todos os lugares pela Exxon Mobil. Você pode usar o Apple Pay baixando o aplicativo Rewards+.

10. Delta Sonic

Além dos serviços de lavagem de carros, a Delta Sonic também oferece lojas de conveniência e postos de abastecimento. As estações e lojas da Delta Sonic estão localizadas principalmente em Nova York, Chicago, Illinois e Pensilvânia. Além disso, nas lojas de conveniência Delta Sonic, você pode usar o Apple Pay para pagar.

11. Casca

A Shell possui postos de gasolina em todos os 50 estados dos Estados Unidos, tornando-se líder global na área de energia e petroquímica. O Apple Pay é aceito em quase todos os lugares da Shell. Mas, você deve esperar até que a mensagem de início de abastecimento apareça depois de inserir e confirmar o número da bomba no seu dispositivo.

12. Sunoco

Nos EUA, a Sunoco possui 4.900 postos de gasolina em 26 estados que fornecem combustível de qualidade como combustível oficial da NASCAR. Certifique-se de baixar o aplicativo Sunoco se desejar usar o Apple Pay. Também é uma ótima maneira de se recompensar e receber promoções exclusivas.

Supermercados que aceitam Apple Pay em 2022

Então, como já mencionamos o postos de gasolina que atualmente aceitam pagamento usando o Apple Pay; portanto, é hora de pagar por suas mercearias. Bem, milhares de mercearias e restaurantes nos EUA, Reino Unido e Austrália usam o Apple Pay para pagamento. O recurso está disponível apenas para usuários do iPhone com aplicativos Wallet que carregaram cartões de crédito ou débito. Então, vamos dar uma olhada em alguns dos principais supermercados que aceitam pagamentos do Apple Pay:

1. Mercados Acme

Em todo o nordeste dos Estados Unidos, a Acme Markets tem 161 locais. Desde 1891, eles têm demonstrado consistentemente estoque de alta qualidade e excelente atendimento ao cliente. No entanto, na Acme Markets, para cada dólar gasto, você ganha um ponto.

2. Aldi

Uma cadeia de supermercados de desconto de duas lojas com o nome de Aldi foi fundada por irmãos alemães, que mais tarde se separaram.

Um total de 10.000 lojas estão agora disponíveis em 20 países. A Aldi garante que seus produtos não contêm corantes artificiais, óleos hidrogenados ou adição de MSG.

3. Amazônia

A Amazon vende quase tudo. É fácil encontrar tudo o que você precisa na Amazon, seja equipamentos esportivos ou lanches. O maior varejista do mundo também funciona como mercearia, embora ainda não tenha sua própria mercearia autônoma.

4. Alimentos para filhotes

Ele se esforça para manter uma sensação local e familiar com a Cub Foods, que é de propriedade e operada em Minnesota. Também vende alimentos para animais de estimação, produtos farmacêuticos, bebidas alcoólicas, peixes, itens de charcutaria e cartões-presente. Em seus 50 anos de história, a empresa acompanhou a tecnologia. Com o Apple Pay, você pode fazer pedidos para retirada ou entrega no dia seguinte online.

5. Albertson’s

Existem duas redes de supermercados maiores que a Albertson’s na América do Norte: Kroger e Walmart.

Existem mais de 130 locais em toda a cadeia, e eles oferecem tudo, desde padaria a bebidas, tudo está disponível. Como parte de sua missão de aliviar a fome infantil e fornecer educação nutricional em todo o país, opera várias mercearias em todo o país.

6. Leão Alimentar

Food Lion é uma cadeia de supermercados com sede na Carolina do Norte.

Com o nome original Food Town, a empresa foi fundada em 1957. Depois de abrir mais filiais em todo o país e encontrar outros varejistas com o nome Food Town, passou a ser conhecida como Food Lion em 1983.

7. Fazenda Fresca

O conceito FreshFarm difere muito de sua mercearia média; é mais um mercado de agricultores onde os agricultores locais vendem seus produtos.

Foi fundada em Washington, DC, com comércio justo, sustentabilidade e uma missão igualitária. A empresa oferece educação nutricional e agrícola sustentável para pessoas interessadas em obter uma compreensão mais profunda do tema. No entanto, você pode usar o Apple Pay para pagamento no FreshFarm.

8. H-Mart

H-Mart é um supermercado asiático especializado em comida coreana. Há kimchis coreanos autênticos, ramen vietnamita e mochis japoneses disponíveis. Você pode encontrar todas as especialidades asiáticas que você ama neste balcão único. Uma grande parte dos produtos frescos da H-Mart também é importada do Hemisfério Oriental, incluindo frutas e vegetais que não são particularmente populares lá.

9. Rua do Mercado

Amigos e Albertsons Market são subsidiárias da United Supermarket, que também possuem Market Street. Muitos mantimentos estão disponíveis na Market Street, mas também oferece serviços de alta qualidade, como planejamento de eventos de concierge.

Outras lojas perto de mim que aceitam Apple Pay

Phoenix Suns

JetBlue

Cinemas reais

Cinemas Carmike

Guerreiros do Estado de Ouro

Café de Peet

Airbnb

Beleza Ultra

Mundo Walt Disney

Pinterest

Vendo coca cola

Equipamentos American Eagle

Nike

Como pagar a gasolina com o Apple Pay em 2022

Então, caso você queira pagar postos de gasolina que atualmente aceitam pagamento usando o Apple Payvocê deve seguir estes passos simples que permitirão que você use seu dispositivo Apple:

Procure o símbolo de pagamento sem contato . Abre o teu Carteira Apple . Pressione o botão lateral duas vezes. Usar Face ID, senha ou Touch ID verificar. Você precisa colocar seu dispositivo no símbolo. É isso. Você já concluiu seu pagamento.

Se você quer encontrar postos de gasolina que atualmente aceitam pagamento usando o Apple Payvocê pode usar seu telefone:

Inicie o Aplicativo de mapas . Digitar postos de gasolina nas proximidades na barra de pesquisa. Para encontrar a localização exata da sua estação preferida, selecione-a na lista que aparece. Você também pode usar seu navegador Safari apenas pesquisando diretamente por ele.

Da mesa do autor

A maioria dos postos de gasolina usa tap-to-pay na bomba. Portanto, se você não tiver dinheiro para pagar pelo gás, poderá usar a lista acima para encontrar o posto de gasolina mais próximo da sua localização e usar o Apple Pay para pagar as taxas de gás. Então, é isso do nosso lado em vários postos de gasolina que atualmente aceitam pagamento usando o Apple Pay. Esperamos que você ache isso útil. Para mais informações, comente abaixo.

