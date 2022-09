Lotofácil da Independência pode pagar R$ 180 milhões, saiba como apostar

Você já pensou em se tornar um novo milionário? O que você faria se ganhasse uma bolada de R$ 180 milhões? Esse é exatamente o valor estimado para o prêmio do concurso 2.610 da Lotofácil da Independência, um sorteio especial que será realizado neste sábado (10). Para concorrer ao prêmio, o interessado deve efetuar as apostas até às 18h do dia do sorteio.

O prêmio deste ano é considerado o maior da história desse concurso. Isso porque na Lotofácil de Independência do ano passado, o prêmio foi de 159,1 milhões. Na época, o valor foi dividido entre 57 apostas premiadas e cada ganhador levou para casa a quantia de, aproximadamente, R$ 2,8 milhões.

Quanto rende o prêmio no banco?

De acordo com a Caixa, o sortudo que ganhar o prêmio principal, que possui valor estimado em R$ 180 milhões, e decidir aplicar todo o dinheiro na poupança da Caixa, receberá cerca de R$ 1,2 milhão de rendimento no primeiro mês. O valor poderá aumentar conforme o tempo de aplicação.

Ficou interessado no sorteio? Saiba que esse concurso ainda tem mais vantagens: o prêmio não acumula. Como se trata de uma edição especial de concurso das Loterias CAIXA, tal como ocorre na “Mega da Virada”, o prêmio principal não acumula.

Isso significa que se não houver ganhador nas 15 dezenas premiadas, a quantia será dividida entre quem acertar 14 números e assim sucessivamente.

A expectativa de ganhar o prêmio é alta e tem motivado milhares de apostas em todo o país. Isso porque desde o dia 27 de agosto deste ano, as apostas da Lotofácil se tornaram exclusivas da edição especial da Independência.

Como jogar na Lotofácil da Independência?

Cada volante de aposta da Lotofácil possui 25 dezenas e o apostador deve escolher entre 15 números (quantidade mínima) a 20 números (quantidade máxima). A aposta simples da Lotofácil, que possui 15 dezenas, custa R$ 2,50.

O interessado pode realizar as apostas diretamente nas lotéricas ou pela internet. No entanto, as realizadas online possuem um valor a partir de R$ 30 e máximo de R$ 500, e podem ser pagas por cartão de crédito.

Caso escolha apostar presencialmente, as dezenas devem ser marcadas em volantes específicos da Lotofácil da Independência, ainda disponíveis nas lotéricas de todo o país.

Confia na sorte? Se preferir um jogo aleatório, é possível que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha. No caso de jogos recorrentes, também é possível concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos, por meio da Teimosinha.

Além disso, o apostador pode realizar quantos jogos desejar para atingir o valor mínimo de compra ou dividir a quantia entre outros jogos (Quina, Dia de Sorte, Mega-Sena, entre outros).

Quais as chances de ganhar e quanto eu gasto para apostar na Lotofácil?

Segundo a Caixa, realizando a aposta simples de 15 dezenas por R$ 2,50, a probabilidade de o jogador acertar todos os números no prêmio principal é de uma em 3,3 milhões. Assim, as chances de ganhar aumentam quando o apostador joga com mais uma dezena.

Quem realizar a aposta máxima, que possui 20 dezenas, também aumenta a chance de ser premiado. Dessa forma, a probabilidade de acertar todas as 15 bolinhas é de uma em 211. Contudo, caso opte por jogar com 20 números, o apostador desembolsará a quantia de R$ 38.760,00.

Além da aposta principal, o concurso também premiará bilhetes com 14, 13, 12 e 11 acertos.

Ganhou? Saiba como retirar seu prêmio

Os sortudos podem retirar o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada e também nas agências da Caixa. Caso o prêmio seja superior a quantia de R$ 1.903,98, o pagamento apenas poderá ser retirado nas agências da Caixa. Para isso, o ganhador deverá apresentar os seguintes documentos: comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original premiada.

