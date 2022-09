LOUD abre vagas de emprego remoto e pelo país

A empresa LOUD, que é uma organização de esportes e uma companhia de lifestyle que foi lançada em 2019 por experts em Marketing Digital, criadores de conteúdo e desenvolvedores está com oportunidades abertas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Confira a seguir todas elas.

LOUD tem oportunidades de trabalho abertas pelo Brasil

As vagas são nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, no entanto, em algumas o modo de trabalho é remoto. Para o cargo de Editor de vídeos não é necessário experiência comprovada em carteira, mas é preciso ter conhecimento e experiência em editar vídeos para o Youtube e conhecer as ferramentas Ilustrator e Photoshop.

Para as outras oportunidades é preciso possuir experiência na área e ter inglês intermediário. Veja abaixo quais são todos os cargos divulgados:

Gerente de Talentos;

Account Manager;

Editor de vídeo;

Banco de Talentos.

Como se candidatar

Se deseja fazer parte da empresa LOUD, que tem por objetivo contar histórias e realizar sonhos, estando presente no dia a dia das pessoas entretendo, criando conteúdo e gerando empregos, acesse o site de inscrição.

Após encontrar o cargo de seu interesse, leia com cuidado todos os requisitos e as atribuições da função para saber se ela é realmente compatível com o seu currículo e, se for, clique em “Candidatar-se para a vaga”, um botão que aparece tanto em cima quanto no final da página.

Por fim, será preciso a criação de um perfil nesta plataforma se for a sua primeira visita nela e aguarde o contato.

Saiba mais sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e participe da seleção e recrutamento da empresa.