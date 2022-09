Luxottica abre vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

A empresa Luxottica anunciou há poucas semanas algumas oportunidades de trabalho pelo país. Há vagas em Campos dos Goytacazes, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Conheça a seguir todos os cargos disponíveis e descubra como enviar o seu currículo.

Luxottica tem oportunidades de trabalho pelo país

Todas as vagas são efetivas e abertas para pessoas com deficiência. para os cargos é exigido graduação e experiência comprovada na área, além de conhecimento do Pacote Office, entre outros requisitos especificados de cada função. Confira abaixo todas as oportunidades divulgadas:

Consultor Óptico;

Consultor de Vendas;

Analista de Suprimentos Pl;

Consultor de Implantação de Franquias.

Como se candidatar

A empresa Luxottica é uma multinacional italiana líder no setor ótico e com excelência em fabricação, design e distribuição de óculos dos segmentos esportivo, luxo e fashion.

Além disso, ela está presente em mais 100 países, trabalhando com as marcas Arnette, Ray-Ban, Persol, Oakley e Vogue Eyewear. No Brasil, ela trabalha também com a Sunglass Hut e as Óticas Carol.

Sendo assim, para fazer parte desta incrível companhia, acesse o site de inscrição. O seguinte passo será buscar pelo cargo de interesse e observar todos os requisitos exigidos e as atribuições da função antes de clicar em “Candidatar-se para a vaga” caso o seu perfil seja correspondente.

Em seguida, será preciso criar um rápido cadastro na plataforma se esta for a sua primeira vez na página. Basta colocar suas informações pessoas como e-mail e CPF, depois siga as próximas instruções e aguarde o contato da empresa.

Saiba mais sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e participe da seleção e recrutamento da empresa.