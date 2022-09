Maneiras rápidas de excluir o papel de parede da tela de bloqueio no iOS 16

A versão beta do iOS 16 finalmente foi lançada após vários meses de testes beta em antecipação à linha iPhone 14. Depois de testar a versão final do software, notei uma variedade de melhorias, incluindo telas de bloqueio personalizáveis, mensagens aprimoradas e recursos de IA.

Além disso, é livre de bugs. No entanto, falar sobre o recurso mais proeminente, então o novo papel de parede da tela de bloqueio do iOS 16, é algo que parece promissor. Você pode alterar o papel de parede da tela de bloqueio conforme seu gosto, incluindo a alteração da fonte do relógio. Mas, como sabemos sobre a duração da bateria do iPhone, pode não agradar aos usuários.

Portanto, há um número de usuários que desejam desative o papel de parede de bloqueio no iOS 16. Mas não sabe como fazer. É por isso que estamos aqui. Este post vai te ensinar como excluir papel de parede no iOS 16. Mas, antes de começarmos com nossos passos, vamos primeiro falar sobre a nova tela de bloqueio personalizada do iOS 16.

Papéis de parede personalizados da tela de bloqueio do iOS 16

Não havia muito mais na tela de bloqueio além de um relógio. O relógio é diferente agora, mas vamos começar com o que ainda é o mesmo. Agora há um espaço para widgets e fonte mais grossa, e você ainda pode escolher a cor do texto.

Vários estilos de fonte e cores estão disponíveis para personalizar a nova fonte padrão, então você pode não gostar de sua aparência. Uma tela de bloqueio pode ser configurada com fotos, estilos de filtro e seleções de imagens embaralhadas, o que não é novidade.

Também é possível criar um efeito de foto de várias camadas com o assunto da fotografia aparecendo antes do tempo se ela tiver sido tirada no modo Retrato. Apesar do novo visual, a tela de bloqueio ainda mantém alguns recursos clássicos.

Os atalhos da lanterna e da câmera ainda estão disponíveis para toque, e a intensidade do sinal e os indicadores de bateria (agora com porcentagens) permanecem visíveis. Curiosamente, o indicador da bateria exibe apenas o grau de carga da bateria quando está abaixo de 20%, o que não faz sentido se a bateria estiver 50% cheia.

Como excluir o papel de parede da tela de bloqueio no iOS 16

No iOS 16, um dos recursos mais impressionantes é a capacidade de criar várias telas de bloqueio e usar widgets nelas. A versão beta do desenvolvedor do iOS 16 foi testada desde que foi lançada e muitos usuários criaram dezenas de telas de bloqueio para o iPhone. É hora de excluir a maioria dessas telas de bloqueio. Isso ocorre porque manter muitas telas de bloqueio é um aborrecimento. Então, vamos conferir as etapas para saber como excluir o papel de parede no iOS 16:

Para começar, excluindo a tela de bloqueio no iOS 16, você deve desbloquear seu iPhone e pressione e segure a tela de bloqueio para ir para o modo de edição. Depois, deslize para cima enquanto estiver na tela de bloqueio, semelhante ao que você faz ao limpar aplicativos no alternador de aplicativos. Em seguida, acerte o Lixo ícone e selecione o Excluir este papel de parede opção para excluir a tela de bloqueio.

Como personalizar a tela de bloqueio do seu iPhone no iOS 16

Portanto, já mencionamos como excluir o papel de parede no iOS 16; portanto, agora vamos conferir como personalizar a tela de bloqueio do seu iPhone no iOS 16. Então, se você ainda não sabe, confira os passos:

Inicialmente, abra o Definições e toque em Papel de parede . Depois disso, bata Adicionar novo papel de parede Em seguida, selecione uma papel de parede para definir como plano de fundo da tela de bloqueio. Uma seleção de designs em destaque aparecerá no iOS e as fotos da sua biblioteca serão sugeridas. Além disso, você pode escolher um Embaralhamento de fotos papel de parede que muda dinamicamente à medida que o dia avança. Você pode então alterar a cor e a fonte da data e hora tocando no relógio . Existem oito opções de fontes diferentes e um arco-íris de cores disponíveis. Se você deseja adicionar mais widgets, toque no botão área quadrada logo abaixo do relógio. Você só pode escolher entre os aplicativos integrados da Apple, que incluem o relógio, as baterias, o calendário, as notícias, as ações e o clima. Dependendo do tamanho dos widgets, há espaço suficiente para quatro widgets pequenos ou dois widgets grandes. Os tamanhos da sua tela inicial também podem ser misturados e combinados. Clique em Concluído no canto superior direito da tela quando estiver satisfeito com seu design. Para redefinir tudo, toque em Cancelar no canto superior esquerdo.

É assim que você pode personalizar facilmente a tela de bloqueio do seu iPhone com a nova atualização do iOS 16.

Da mesa do autor

É fácil personalizar a tela de bloqueio no iOS 16. A desvantagem de mais opções de personalização é que elas criam mais confusão. As telas de bloqueio que você cria podem ser facilmente excluídas para que sua coleção não fique cheia de estilos desnecessários. Então isso é como excluir papel de parede no iOS 16. Esperamos que você ache este guia útil. Mas, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, pode comentar abaixo e avisar nossa equipe.

