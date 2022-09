O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), divulgou nesta terça-feira (27), informações sobre o evento no qual foi representado: o 29º Congresso Internacional da Indústria do Trigo.

Mapa: Brasil caminha para autossuficiência da produção de trigo

O evento é uma realização da Associação Brasileira da Indústria do Trigo (ABITRIGO) e tem como objetivo contribuir para o fortalecimento e crescimento de toda a cadeia que envolve o cereal no Brasil e em outros países, destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Durante o evento, foi destacada a alta da produção de trigo no país, graças ao investimento em pesquisa e inovação, em especial a atuação da Embrapa. Segundo destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a estimativa é que o Brasil alcance esse cenário dentro de dez anos.

Ações da Embrapa

Para chegar à autossuficiência, umas das frentes é a expansão do cultivo no Cerrado, com potencial de produção de trigo para 1 milhão de hectares em sistema irrigado e incorporação de mais 2,5 milhões de hectares no sistema de sequeiro. Isso representa cerca de 4 milhões de toneladas do grão a mais no país, conforme a Embrapa.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) ressalta que a Embrapa já desenvolveu quatro variedades resistentes ao clima do país e ao regime de chuvas. Para este ano, a previsão é chegar a 84 mil hectares de área cultivada no Centro-Oeste, com produção estimada de 200 mil toneladas, ressalta o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Dados sobre a produção de trigo

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), na safra 2021/2022, a produção de trigo está estimada em 9,4 milhões de toneladas, com área plantada de 290,6 mil hectares (crescimento de 10,6%), de acordo com o 12º Levantamento de Grãos, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Segundo informações oficiais, os brasileiros consomem anualmente quase 13 milhões de toneladas de trigo, em massas, pães, bolos e outros produtos. Cerca de 60% do cereal consumidos são importados.

Congresso

O Congresso Internacional do Trigo, realizado anualmente pela ABITRIGO, reúne executivos e empresários dos principais setores envolvidos na produção, moagem e derivados do grão e aborda temas atuais e relevantes para o agronegócio, como análise de mercado, tendências de consumo, regulamentação, saudabilidade, entre outros, explica o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Além da programação de palestras e workshops, a ABITRIGO promove uma feira de exposição com fornecedores que apresentam as últimas novidades para a indústria. O evento durou três dias, de 25 a 27 de setembro, informa o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).