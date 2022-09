Marfrig abre 73 vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

A empresa Marfrig abriu recentemente diversas oportunidades de trabalho em várias cidades do país como São Paulo, Itupeva, Bataguassu, Tangará da Serra, Várzea Grande, Mineiros, Pontes e Lacerda, São Gabriel, Alegrete, Bagé, Promissão e no estado de Rondônia.

Marfrig tem oportunidades de trabalho em várias cidades do país

A maioria das vagas requer experiência prévia, mas há oportunidades para pessoas com deficiência e Jovem Aprendiz na área administrativa ou operacional.

A empresa fornece os seguintes benefícios: vale transporte, café da manhã, seguro de vida e restaurante interno. Conheça os cargos que estão disponíveis a seguir:

Comprador Sr.;

Técnico de Segurança do Trabalho;

Supervisor;

Operador de Retroescavadeira;

Auxiliar Operacional;

Comprador Jr;

Analista de Sistemas Sr;

Ergonomista;

Analista de Business Intelligence Sr.;

Especialista de Trade Marketing;

Assistente de Controle de Qualidade;

Aprendiz;

Analista de Compliance;

Operador de Caldeira;

Coordenador Industrial;

Analista de Gestão de Metas;

Instrumentista;

Analista de Recebimento Jr;

Eletromecânico;

Supervisor de Manutenção;

Analista Comercial;

Vendedor Externo;

Analista Corporativo Junior;

Jovem Aprendiz;

Analista Administrativo Jr;

Enfermeiro do Trabalho;

Analista de Governança Corporativa;

Coordenador;

Operador de Máquinas;

Analista de Controle de Qualidade;

Desossador;

Analista de Desenvolvimento de Sistemas Pleno;

Serrador III;

Coletor de Dados;

Magarefe III;

Supervisor de Controle de Qualidade;

Analista de PCP Pleno;

Eviscerador;

Analista de Recursos Humanos – DHO;

Refilador;

Assistente Administrativo;

Serrador;

Analista de Remuneração Sr.

Como se candidatar

Para fazer parte da empresa Marfrig, basta acessar o site de inscrição. Em seguida, será preciso fazer um breve cadastro na plataforma caso ainda não tenha.

