Mauá (SP) divulga edital com 60 vagas na área da educação inclusiva

A prefeitura do município de Mauá, no estado de São Paulo, está com as inscrições abertas para concurso público que visa o preenchimento de 60 vagas na área da educação.

Os candidatos devem comprovar escolaridade em nível médio completo para concorrer a uma das vagas.

O salário oferecido é de R$ 1,9 mil ao mês.

A banca responsável pela organização do concurso é o Instituto Brasileiro de administração Municipal (IBAMSP).

Vagas e salários Mauá – SP

A prefeitura do município de Mauá oferece 60 vagas para o cargo de auxiliar de apoio a educação inclusiva, conforme segue abaixo:

Para se candidatar, o candidato deve ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso dos candidatos de sexo masculino) e comprovar aptidão física e mental para assumir o cargo.

O salário base fixo para o cargo de Auxiliar de apoio a educação inclusiva de Mauá é de R$ 1.900,25.

Inscrições Mauá – SP

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem realizar a inscrição até o dia 27 de outubro de 2022, através do site do IBAMSP.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 74,00.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, o candidato deve se dirigir entre o período de 26 a 28 de setembro de 2022, das 10h às 15h, exclusivamente na recepção da Gerência de Gestão e Desenvolvimento em RH da Prefeitura, localizada na Avenida João Ramalho, nº 205, Vila Noêmia.

Atribuições de cargo Auxiliar de Apoio a Educação Inclusiva Mauá – SP

Confira a seguir as principais funções do cargo de auxiliar de apoio a educação inclusiva:

Auxiliar de apoio a educação inclusiva

Auxiliar os alunos que necessitam de algum tipo de apoio para locomoção;

Auxiliar os alunos os alunos no que diz respeito a higiene;

Auxiliar nas atividades que fazem parte do cotidiano escolar;

Favorecer o aluno no desenvolvimento da autonomia;

Favorecer o aluno na participação plena das atividades escolares;

Favorecer a inclusão do mesmo no cotidiano escolar;

Exercer outras atividades correlatas.

Etapas do Concurso Mauá – SP

O concurso público para o cargo de Auxiliar de apoio a educação inclusiva de Mauá SP contará apenas com a prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 11 de dezembro de 2022, avaliará o candidato por meio de 40 questões de múltipla escolha, dividida entre questões de Português, Matemática e conhecimentos específicos.

Clique aqui e leia o edital na íntegra do concurso de auxiliar de apoio a educação inclusiva para obter todas as informações sobre o conteúdo programático das provas e cronograma completo do concurso.