média de pagamentos de setembro é de R$ 607,52

Em setembro, o Auxílio Brasil está pagando em média R$ 607,52 por família. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Cidadania nesta semana, e consideram a quantidade de usuários e os valores que eles estão recebendo. A média geral está dentro da margem do que se registrou no último mês de agosto deste ano.

Oficialmente, o Auxílio Brasil do Governo Federal ainda faz pagamentos mínimos de R$ 600 por pessoa, mas este é um patamar base. A média pode mudar já que cada indivíduo pode receber um pouco mais do que este saldo conforme o somatório dos benefícios internos que compõem o benefício do poder executivo.

Seja como for, a média de R$ 607,52 indica que mesmo diante da possibilidade de o cidadão receber mais do que os R$ 600 mínimos, a maioria dos usuários recebe mesmo em torno de R$ 600. Desde agosto, a média geral de pagamentos passou por uma elevação devido à aprovação da chamada PEC dos Benefícios.

O texto em questão ganhou o aval do Congresso Nacional ainda no final do último mês de julho. Entre outros pontos, o documento permitiu a liberação de R$ 41 bilhões para uso do Governo Federal em pleno ano eleitoral. Parte deste dinheiro, está servindo justamente para pagar o aumento nos valores do Auxílio Brasil.

Até julho deste ano, a média de pagamentos do programa social girava em torno dos R$ 400. Desde agosto, a média subiu para pouco mais de R$ 600. A PEC dos Benefícios indica oficialmente que as mudanças somente serão válidas até o final deste ano. A partir de janeiro de 2023, o valor médio pode voltar para a casa dos R$ 400.

O plano de orçamento

No último mês de agosto, o Governo Federal enviou a sua proposta de orçamento para o ano de 2023. O documento faz apontamentos sobre o Auxílio Brasil, e indica que os gastos com o programa social devem cair no próximo ano.

Segundo a proposta, o Auxílio Brasil pode se reduzir dos atuais R$ 600 para R$ 405, já a partir de janeiro de 2023. Contudo, o presidente Jair Bolsonaro (PL), vem afirmando que poderá manter o valor na casa dos R$ 600, caso seja reeleito.

Além de Bolsonaro, outros candidatos também prometem manter o valor neste patamar. São os casos do ex-presidente Lula (PT) e da senadora Simone Tebet (MDB). Ciro Gomes (PDT) indica que poderá pagar uma renda básica universal de R$ 1 mil por família.

Números do Auxílio em setembro

Os pagamentos oficiais do Auxílio Brasil em setembro tiveram início nesta segunda-feira (19) e seguirão até o próximo dia 30. Inicialmente, o Governo Federal indicou que poderia antecipar o calendário de liberações, mas desistiu da ideia.

A expectativa é de que mais de 20,65 milhões de pessoas recebam o dinheiro do Auxílio Brasil nos próximos dias. O número é um recorde na história de um programa permanente no Brasil, considerando também os pagamentos do Bolsa Família.

Seja como for, os 20,65 milhões ainda estão abaixo do número de usuários do Auxílio Emergencial no ano passado, quando quase 40 milhões foram atendidos, e também em 2020, quando 69 milhões de brasileiros receberam o benefício. O Auxílio Emergencial era um programa temporário.