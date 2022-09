Mega-Sena 2518 sorteia mais de R$ 65 milhões, confira o resultado

A Caixa Econômica Federal promoveu neste sábado (10/09) o concurso 2518 da Mega-Sena. Como ninguém acertou as seis dezenas do concurso realizado na última quinta-feira (08/09), que tinha como prêmio o valor de R$ 57,6 milhões, a quantia ficou acumulada para hoje.

Desta vez, o jogo pode pagar R$ 65.865.634,53 (R$ 65,8 milhões) no prêmio principal ao apostador que acertar os 6 números sorteados. Quem acredita na sorte sabe que está é uma ótima oportunidade para mudar de vida.

Resultado da Mega-Sena 2518

De acordo com a Caixa, os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana. Assim, os apostadores podem concorrer ao prêmio às quartas e aos sábados. As apostas devem ser feitas até às 19h do dia do sorteio. Além disso, os interessados podem acompanhar o concurso ao vivo pela internet, por meio do Youtube, no canal oficial da Caixa.

Neste sábado (10/09), as dezenas sorteadas foram: 03 22 23 44 53 60

Quanto custa apostar na Mega-Sena?

Cada aposta mínima, também conhecida como aposta simples, possui seis dezenas e valor de R$ 4,50. O apostador pode escolher as dezenas diretamente no volante ou permitir que o sistema escolha os números (surpresinha), marcando previamente essa opção no papel do concurso.

No entanto, as apostas realizadas online possuem um valor mínimo de R$ 30 e máximo de R$ 500, e o interessado pode realizar quantos jogos desejar para atingir o valor mínimo de compra. Em relação às realizadas nas plataformas digitais, as apostas podem ser pagas por cartão de crédito. Para uma aposta com 15 dezenas (quantidade máxima), o valor é de R$ 22.522,50

Confira a quantidade de dezenas que podem ser marcadas e seus respectivos valores:

Quantidade de dezenas Valor (R$)

6 4,50

7 31,50

8 126,00

9 378,00

10 945,00

11 2.079,00

12 4.158,00

13 7.722,00

14 13.513,50

15 22.522,50

Como apostar nas Loterias Caixa?

Você pode apostar presencialmente em qualquer lotérica do país e também pela internet. Para os que desejam concorrer por meio dos dispositivos online, as apostas podem ser feitas diretamente no website da Caixa Econômica Federal, pelos dispositivos conectados, como celular e computador. Também é possível acessar diretamente o aplicativo “Loterias Caixa”, disponível para os sistemas Android e iOS.

Vale ressaltar que o interessado em concorrer aos jogos deve ser maior de idade (ter 18 anos ou mais). No caso das inscrições realizadas a partir de dispositivos eletrônicos conectados, o apostador deve possuir um cadastro na plataforma.

Saiba como receber o seu prêmio

O prêmio é destinado a quem acertar as seis dezenas. Além disso, quem marcar cinco ou quatro dezenas também se torna um premiado, contudo, recebe quantias (frações do prêmio) menores.

Os sortudos podem retirar o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada e também nas agências da Caixa. Caso o prêmio seja superior a quantia de R$ 1.903,98, o pagamento apenas poderá ser retirado nas agências da Caixa. Para isso, o ganhador deverá apresentar os seguintes documentos: comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original premiada.

Além disso, os valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) são pagos a partir de um prazo mínimo estabelecido pela promotora, mediante solicitação do ganhador em uma agência da CAIXA.

Como participar dos sorteios no Bolão da Caixa?

De acordo com a administradora do concurso, o Bolão Caixa permite que o apostador realize apostas em grupo. Nesse caso, o interessado pode preencher o campo próprio no volante da aposta ou solicitar ao atendente da lotérica. Também é possível adquirir outras cotas de bolões organizadas pelas Unidades Lotéricas. No caso da Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00 e cada cota deve possuir valor superior a R$ 5,00.