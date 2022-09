Mega-Sena ACUMULADA em R$ 150 milhões será sorteada nesta quarta (21); veja como APOSTAR

Depois de ter acumulado em R$ 150 milhões no último concurso, o prêmio da Mega-Sena será sorteado nesta quarta-feira (21). Para recebe-lo, é necessário acertar as seis dezenas sorteadas.

Como de costume, o evento será realizado no Espaço de Loterias da Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo. Os apostadores poderão acompanhar o sorteio ao vivo, pelas redes sociais e canal da Caixa no Youtube.

Os interessados poderão fazer as apostas até às 19 horas, conforme o horário de Brasília.

Último concurso da Mega-Sena

O concurso 2521 da Mega-Sena sorteou o valor de R$ 125 milhões, mas nenhum apostador acertou os seis números. O que resultou no acumulo do prêmio.

O evento ocorreu no último sábado (17), em São Paulo. Na ocasião, os números sorteados foram: 23-28-33-38-55-59.

Confira os ganhadores das demais faixas:

Com 6 acertos – Não houve ganhadores;

Com 5 acertos – 189 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber o valor de R$ 42.084,88;

Com 4 acertos – 12.204 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber o valor de R$ 931,08.

Qual é o valor da aposta?

A aposta mínima da Mega-Sena é de R$ 4,50 e permite que o jogador escolha seis números para concorrer. Os palpites acima de seis dezenas são mais caros e podem chegar até R$ 22 mil, no caso de 15 números.

No entanto, para as apostas online é preciso gastar, no mínimo, R$ 30. Porém, esse valor pode ser utilizado para outras sorteior, como: Dupla Sena, Super Sete, Dia de Sorte, Lotomania, Quina, entre outras.

Como apostar neste concurso?

Como mencionado anteriormente, o prêmio deste concurso está estimado em R$ 150 milhões. Para concorrer, é necessário registrar o palpite até uma hora antes do sorteio, marcado para 20h desta quarta-feira (21).

As apostas podem ser feitas presencialmente em uma casa lotérica ou pela internet, através do site de loterias ou do aplicativo da Caixa. O app pode ser baixado gratuitamente na Google Play Store (Android) ou Apple Store (iOS).