Mega-Sena sem ganhador: Próximo concurso acumula prêmio de R$ 70 milhões

O concurso 2.517 da Mega-Sena terminou sem ganhadores, ou seja, nenhuma aposta cravou as seis dezenas sorteadas. Devido a isso, o prêmio ficou acumulado em R$ 70 milhões, previsto para ser sorteado no próximo sábado (10).

O evento aconteceu na última quinta-feira (8), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista. Na cidade de São Paulo. Foram sorteados os seguintes números: 01 – 05 – 06 – 16 – 22 – 39.

Com relação a quina, registrou 116 apostas ganhadoras, cada ganhador receberá R$ 38.906,31. Já a quadra teve 8.240 apostas vencedoras e vai pagar individualmente um prêmio de R$ 782,44.

Como apostar no próximo concurso da Mega-Sena?

Para apostar na Mega-Sena, basta optar pelo jogo simples individual, sendo uma aposta de mais dezenas, bem como o jogo por meio do bolão. Na aposta simples, escolhe-se seis números entre os 60 disponíveis no volante. Mas, deve-se ressaltar que as chances de o prêmio sair pela faixa principal nesse tipo de aposta são mínimas.

Ademais, para se aproximar mais da premiação, existe a possibilidade do desdobramento, escolhendo mais dezenas para potencializar a aposta. Nesse caso, basta selecionar até 15 números no volante, contudo, pagando mais caro por cada dezena acrescentada.

Infelizmente, ganhar nessa modalidade é bem difícil, uma vez que a probabilidade de isso acontecer é de 1/50 milhões. Todavia, com o desdobramento, as chances tornam-se mais fáceis.

Além do mais, é possível apostar na Mega-Sena acumulada através dos bolões da loteria. No bolão, o apostador divide os custos das apostas com outros jogadores, mas com o benefício de ter mais chances de acerto do que se jogasse sozinho.

Valor das apostas

O valor mínimo da aposta é de R$ 4,50 e permite que o jogador escolha seis dezenas. Já a aposta mais cara pode ultrapassar os R$ 22 mil, mas o usuário pode escolher 15 números.

Já as apostas online precisa ser de, no mínimo, R$ 30, que pode ser usado em outras loterias como a Lotomania, Quina, Super Sete, Lotofácil etc.