Mega-Sena SEM ganhador: próximo sorteio terá prêmio acumulado de R$ 60 milhões

O último sorteio da Mega-Sena aconteceu no sábado, dia 3 de setembro. Na ocasião, foram sorteados os seguintes números: 08, 17, 49, 51, 52 e 53. No entanto, nenhum apostador conseguiu cravar as seis dezenas e levar o prêmio de R$ 49,3 milhões.

Todavia, houve premiação em outras faixas. Confira:

Acerto das seis dezenas: não houve ganhadores;

Acerto da quina: 94 apostadores levaram R$ 49.051 cada;

Acerto da quadra: 6.665 apostadores levaram R$ 98 cada.

Com acúmulo do último prêmio, o novo sorteio, que acontecerá na próxima quinta-feira (8), terá um valor estimado de R$ 60 milhões a quem acertar os seis números.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

Os sorteios da Mega-Sena sempre ocorrem nas quartas e sábados, logo, o próximo concurso será realizado no dia 8 de setembro. A premiação está estimada em R$ 60 milhões e beneficiará quem acertar os seis números.

A aposta pode ser feita até as 19 horas, de acordo com o horário de Brasília, presencialmente nas casas lotéricas ou através do site ou aplicativo de loterias da Caixa.

Infelizmente, ganhar nessa modalidade é bem difícil, uma vez que a probabilidade de isso acontecer é de 1/50 milhões. Todavia, com o desdobramento, as chances tornam-se mais fáceis.

Além do mais, é possível apostar na Mega-Sena acumulada através dos bolões da loteria. No bolão, o apostador divide os custos das apostas com outros jogadores, mas com o benefício de ter mais chances de acerto do que se jogasse sozinho.

Valor das apostas

O valor mínimo da aposta é de R$ 4,50 e permite que o jogador escolha seis dezenas. Já a aposta mais cara pode ultrapassar os R$ 22 mil, mas o usuário pode escolher 15 números.

Já as apostas online precisa ser de, no mínimo, R$ 30, que pode ser usado em outras loterias como a Lotomania, Quina, Super Sete, Lotofácil etc.

Como resgatar o prêmio que ganhei?

O seu prêmio da Mega-Sena dependerá diretamente do valor que você tem a receber. Portanto, quando os prêmios não ultrapassam o valor de 1900 reais, podem ser retirados em uma casa lotérica. No entanto, se esse valor foi maior, a única possibilidade é numa agência bancária da Caixa Econômica Federal.

A propósito, esses dois locais de retirada possuem uma situação em comum, que é a apresentação dos documentos. Logo, para fazer o resgate, é necessário apresentar comprovante de pagamento da aposta, documentos de identidade e também CPF.

Isto é, sem esses documentos não será possível efetivar a retirada do valor a receber. Além disso, saiba que há um prazo de 90 dias para o vencedor se apresentar em um dos dois locais. Caso contrário, o prêmio retorna para o Governo Federal.

Além disso, como o prêmio da Mega-Sena, geralmente é em um valor alto, o ganhador pode expedir uma procuração. Dessa forma, uma pessoa de confiança executa o processo de resgate e transferência do prêmio.

Com essas orientações é possível fazer um resgate tranquilo e sem estresse. No entanto, além disso, você precisa prestar atenção nos dias e horários de funcionamento dos estabelecimentos.