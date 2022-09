MEI pode abrir franquia? – Notícias Concursos

Mais de 1,3 milhões de pessoas formalizaram empresas no formato MEI no Brasil, neste ano de 2022. E assim, muitas dúvidas também cresceram entre os empreendedores individuais. Por isso que hoje, nós vamos indicar se MEI pode abrir franquia, e dar todos os detalhes e condições.

O que é ser MEI?

A palavra MEI significa Microempreendedor Individual e é formalizada por pessoas que trabalham de maneira autônoma, que atendem aos requisitos das atividades permitidas para se enquadrar nessa categoria.

A formalização do empreendedor traz muitas vantagens para os profissionais autônomos, principalmente na ampliação do leque de atendimento. Para trabalhar para empresas do setor público e privado, cada serviço realizado necessita de Nota Fiscal para comprovar o pagamento e deixar a contabilidade em dia.

A principal vantagem de formalizar um MEI é possuir um CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas). A partir disso, é possível:

Abrir conta bancária de PJ;

Emitir Notas Fiscais;

Solicitar empréstimos;

Obter os direitos e as obrigações de uma PJ;

Possuir os benefícios do INSS como auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, auxílio-maternidade, entre outros;

Facilidade no pagamento de impostos, utilizando o Simples Nacional;

Redução da carga tributária, que são reunidas em uma única guia de pagamento;

Possuir máquina de débito e crédito.

Além disso, para ser MEI, é necessário preencher os seguintes requisitos:

Possuir faturamento anual no limite de R$ 81 mil;

Não estar participando de outra empresa como sócio ou titular;

Possuir no máximo um colaborador;

Estar com área de atuação profissional listada na Lista de Atividades Oficiais da Categoria.

MEI pode abrir franquia?

Sim, é possível um MEI abrir uma franquia. Mas é preciso atender os requisitos necessários. Entre eles, atender as condições indispensáveis para utilizar o nome de uma empresa que já está atuante no mercado.

Além disso, ao investir em uma franquia como MEI, tenha clareza de que a sua relação com a franqueadora é de empresa para empresa.

Outra questão bem importante, e que deve ser ressaltada, é o requisito de faturamento anual que não pode exceder ao valor de R$ 81 mil. Assim, seu faturamento mensal não pode ser superior a R 6.750.

É possível prever o faturamento e controlar a quantidade de vendas para evitar que ultrapasse o limite imposto. Mas cuidado: não permita que este controle impeça a sua empresa de crescer. Se você considerar que esta unidade franqueada pode ser altamente lucrativa, faça a migração da empresa para outro regime de tributação.

Assim, é preciso verificar se o valor da cota de franquia e o faturamento não ultrapassa este valor. Além disso, é preciso analisar a regulamentação que será aplicada na relação setor-franqueado.

Quais são as limitações do MEI em abrir uma franquia?

Uma das principais limitações do MEI em abrir uma franquia é a atividade desenvolvida pela franqueadora, pois existem atividades que são proibidas de exercer como micro empreendedor.

Entre as atividades proibidas tem-se como exemplo: balanceamento de pneus, coleta de materiais perigosos, comercialização de extintores de incêndio, contador, abatedor de aves, aplicador de defensivos agrícolas, arquivista de documentos, comercialização de fogos de artifício, vendas de peças e acessórios para motocicletas, revender produtos farmacêuticos homeopáticos, ou sem manipulação de fórmulas, coveiro, fabricação de fraldas, entre tantas outras funções.

Quais são as melhores franquias em que o MEI pode realizar investimentos?

Para o MEI, o melhor tipo de franquia para investimento são as microfranquias, por possuírem valores de investimento menores, que normalmente não ultrapassam ao valor de R$ 90 mil.

Por ser modelos de negócio menores, geralmente não é necessário contratar colaboradores, e o franqueado pode sozinho desenvolver as suas atividades. Lembrando que o MEI, só pode contratar um colaborador.

Adquirir uma microfranquia também apresenta as seguintes vantagens:

Suporte e treinamento oferecidos pela franqueadora;

Suporte na escolha do ponto comercial;

Auxílio na divulgação da micro franquia.

Negociar descontos maiores com os fornecedores, entre tantos outros.

Entre os principais ramos de atuação de franquias que um MEI pode desenvolver tem-se:

Alimentação;

Prestação de serviços;

Serviços de limpeza e organização;

Manutenção de equipamentos de tecnologia;

Cuidador de idosos e crianças;

Venda de certificados digitais;

Intermediação de seguros e operações de crédito.

Por fim, agora que você já sabe que MEI pode abrir franquia e descobriu, também, quais os detalhes envolvidos neste formato de negócio, se dê oportunidade de lucrar!

Nada melhor do que sanar todas as dúvidas antes de iniciar um investimento ou mudar totalmente de área de atuação, não é mesmo? Assim, coloque em prática tudo que aprendeu com o post de hoje e aposte no seu sucesso em um novo começo para ter bons resultados em sua vida!