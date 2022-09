Melhores aplicativos para o trabalhador autônomo (Confira!)

O trabalhador autônomo é o profissional que exerce sua atividade sem ter um vínculo empregatício, por conta própria. Ele pode ser um microempreendedor individual (MEI),um trabalhador informal, ou dono de um pequeno negócio. Ademais, são vários os tipos de atuação destas pessoas, sendo bastante importantes para a economia nacional.

Algumas pessoas buscam pelo trabalho autônomo em busca de uma renda extra no final do mês. Toavia, com o advento da tecnologia, ficou mais fácil para exercer inúmeras atividades relacionadas, visto que possibilitou maneiras diferenciadas de se encontrar clientes, fornecedores e parceiros para o novo empreendimento.

A princípio, através da rede de internet, o trabalhador pode oferecer a seus clientes soluções digitais, produtos e serviços, atuando em um mercado bastante promissor. No entanto, há uma grande concorrência, sendo necessário uma atuação inteligente e estratégica, a fim de se conquistar um grande número de clientes e consumidores.

Felizmente, o profissional autônomo pode contar com vários aplicativos e ferramentas, capazes de facilitar seu trabalho, otimizar seu tempo e melhorar a sua produtividade e eficiência. O controle de sua rotina diária é essencial para que se consiga bons resultados, alcançando seus objetivos. Veremos abaixo alguns apps que podem auxiliar os trabalhadores no seu dia a dia:

1 – Redes sociais

As redes sociais como o Facebook, Instagram e Linkedin, podem ser bastante úteis para o profissional autônomo. A partir delas, é possível melhorar seu networking, conhecer novos parceiros, trocar experiência e conquistar novos clientes. Em síntese, com uma atuação estratégica, também é possível fortalecer sua marca e gerar engajamento.

2 – Comunicação do profisisonal com o cliente

Para que se tenha sucesso em um pequeno empreendimento, é preciso ficar perto de seus clientes. Com os aplicativos de comunicação é possível desenvolver uma maior proximidade entre o profissional autônomo e pessoas que busquem uma resolução de seus problemas. O Whatsapp e o Skype são ótimas ferramentas.

3 – Controle da agenda do trabalhador autônomo

É importante organizar sua rotina de modo a ganhar uma maior eficiência em seu trabalho. Dessa maneira, aplicativos como o Google Agenda, Trello e o Asana, podem auxiliar o profissional no gerenciamento de seus compromissos e tarefas. Com os apps é possível estabelecer prioridades, configurar lembretes, e muito mais.

4 – Gerenciamento do tempo do profissional

A gestão do tempo é determinante para uma maior produtividade e eficiência. Os aplicativos para controlar as horas trabalhadas podem ser muito úteis, pois otimizam a rotina do profissional. Com o Toggl o trabalhador autônomo consegue cronometrar suas tarefas diárias. Outro app que merece destaque é o Rescue Time, que conta o tempo de sua visita a sites e apps.

5 – Gerenciamento de clientes e fornecedores

O gerenciamento de fornecedores e de clientes é importante para garantir o sucesso do empreendimento. Analogamente, o app Controle de Vendas pode ser utilizado para cadastrar clientes, registar os produtos vendidos e emitir relatórios. Já o Zeropaper é indicado para o registro de fornecedores, com cadastros e controle de pagamentos.

6 – Pagamentos e recebimentos

É importante que o trabalhador autônomo pague suas contas em dia. O Cielo Mobile transforma seu smartphone em uma máquina de cartão de crédito, pode-se fazer vendas a prazo e parcelar. Já os apps de bancos, podem ser utilizados para fazer pagamentos e acompanhar recebimentos. Aliás, eles monitoram toda a conta.

7 – Controle financeiro do profisisonal

Um bom controle dos recebimentos e dos gastos pode garantir uma maior eficiência do trabalho do profissional. O aplicativo Guiabolso, centraliza as suas contas bancárias, de cartão de crédito, com seu orçamento. Desse modo, ele faz uma análise dos dados e auxilia na tomada de decisões com a ajuda da inteligência artificial (TI).

8 – Emissão de notas fiscais

Emitir nota fiscal garante ao empreendimento uma maior confiabilidade. O aplicativo Conta Azul é uma boa pedida, visto que também trabalha com a gestão completa do controle financeiro e das vendas. Vale ressaltar que é necessário entrar em contato com a Secretaria da Fazenda para buscar informações sobre o documento.

9 – Divulgação dos serviços do profissional

O profissional autônomo precisa aparecer no mercado para obter um maior número de clientes. É preciso ofertar sua mão de obra. Aplicativos como o GetNinjas, por exemplo, são ótimas plataformas para freelancers, com boas oportunidades de negócio. Em conclusão, ele conecta prestadores de serviço a clientes de todas as regiões do Brasil.