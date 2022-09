Melhores ideias estéticas para tela inicial do iOS 16

O iOS 16 trouxe novos recursos para a mesa. A personalização da tela de bloqueio leva a experiência do software móvel para o próximo nível. Sim, a empresa com sede em Cupertino abriu a janela para desenvolvedores de terceiros desenvolverem widgets para as personalizações da tela de bloqueio. Infelizmente, não tenho notícias para compartilhar sobre as personalizações da tela inicial. A Apple deveria ter permitido a personalização da tela inicial em vez da tela de bloqueio porque passamos mais tempo nas telas iniciais. Então aqui estão os Idéias de layout da tela inicial do iOS 16 curadoria para as melhores configurações.

Aqui estão algumas ideias para personalizar a tela inicial no iOS 16

Opções limitadas dão aos proprietários de iPhone e iPad menos espaço para personalizações da tela inicial. Escolha o tema e o papel de parede e defina o clima da semana. Aqui nós compartilhamos alguns papéis de parede que trazem o melhor dos leitores. Adicione, remova e organize aplicativos para definir o clima. Vamos deixar a imaginação ao seu gosto e visão. Os cenários têm os melhores papéis de parede para indivíduos amantes da fantasia e da cultura. Baixe o aplicativo para encontrar o papel de parede sugerido no artigo.

Profissional Foco Privado Vida feliz Jogos Moderno

Idéias da tela inicial do iOS 16 para iPhone 14, iPhone 13 e iPads

Você pode considerar os temas nessa direção e adicionar o papel de parede na tela. Coloque uma nova tampa traseira no iPhone para mergulhar no novo tema de tela inicial para o seu iOS 16.

Olho do Vulcão

Os seres humanos têm sonhos, e eles têm muito em mente. O papel de parede define o clima para realizar os sonhos, adicionando os aplicativos necessários na parte superior e removendo os desnecessários do dock. Preencha a seção do meio com aplicativos de produtividade ou de mídia social.

Pinte a cidade

Adora a vida noturna? Milhões fazem uma longa viagem ou passeio na cidade para explorar a vida noturna e respirar o ar fresco. Muitos grupos de ciclistas se reúnem em um só lugar e percorrem as estradas vazias. Enquanto isso, você pode parar no restaurante no local dos sonhos e tomar uma xícara de café ou sorvete. Bons tempos encorajam a mentalidade jovem e a mentalidade certa para a semana.

Pintura a óleo

Mentes artísticas precisam de um tema para definir sua mentalidade. O papel de parede Oil & Painting oferece espaço para manter o artista dentro de você. Organize os aplicativos de arte na seção da tela inicial e abrace os artistas dentro de você. Use widgets para tocar o instrumento e pintar na tela.

Rosa Aconchegante

O que vemos e ouvimos molda nossos pensamentos. Passamos horas em feeds de mídia social e histórias online. Infelizmente, o mundo se tornou um lugar tóxico para pessoas positivas. Restaure a positividade dentro de você com a rosa vermelha. Agora, remova os aplicativos inúteis do telefone e reorganize os aplicativos necessários na seção. Você pode mover os aplicativos desnecessários desperdiçando seu tempo na Biblioteca.

Colina Solitária

A montanha mais alta parece solitária às vezes. Defina o papel de parede e remova os aplicativos de mídia social da tela inicial. Defina o clima para se livrar do drama e do vício da mídia social. Use a colina solitária para passar algum tempo sozinho. Você pode sentir-se meditando no topo da montanha. O papel de parede lembra você sobre o objetivo simples diariamente.

Nebulosa Carina

A astronomia é considerada um assunto geek, mas é o elemento mais misterioso do nosso mundo. Carina Nebula se destaca dos eventos atuais e leva você a uma dimensão diferente. Crie uma pasta e mova os aplicativos para a pasta que merece. Envie os aplicativos desnecessários para a Biblioteca e use-os quando precisar.

Dapper Dapper

Muitos compraram um iPhone e um iPad para jogos. O smartphone é útil em outros fatores da vida, mas a ideia principal era para jogos. O iPad e o iPhone possuem hardware de alta qualidade e software iOS otimizado. Organize os jogos na tela inicial com o papel de parede Dapper Daft. Traga o tema do jogo no seu iPhone.

Ponderação de cromo

Deus construiu todos de maneira diferente no mundo. A sociedade pode não aceitar seus sentimentos e processo de pensamento. Dê forma à sua personalidade com o papel de parede Chromium Ponder. Adicione os aplicativos que você usa todos os dias em uma pasta. Use widgets para criar uma aparência caseira e abraçar o verdadeiro você.

Brunch Pastel

A vida colorida existe neste mundo porque existem pessoas felizes. Cores brilhantes trazem felicidade para nossas vidas, e ninguém pode negar isso. O verde, o azul, o amarelo e outros liberam dopamina em nossos cérebros. Abrace as cores do arco-íris cobertas de rosa como papel de parede. Crie um álbum com as fotos dos entes queridos e adicione um widget. Reorganize os aplicativos e coloque os aplicativos menos usados ​​na pasta.

Mundos Errantes

Milhões amam criaturas e histórias extraterrestres. Histórias de encontrar uma nova terra na galáxia despertam a curiosidade. O papel de parede Wandering Worlds aproxima você do conceito e continua a lembrá-lo da esperança. Remova tudo da tela inicial e adicione os aplicativos necessários, como SMS e telefone, no dock. Adicione widgets de álbum com fotos espaciais e widgets de notícias para notícias de astronomia.

Foco

As redes sociais e os smartphones tornaram-se a tecnologia mais viciante do mundo. Um papel de parede em tons de cinza torna o telefone um pouco chato. Remova todos os aplicativos da tela inicial ou use o Focus para desativá-los. Concentre-se em seu trabalho escolar, lição de casa da faculdade e vida profissional.

Visualizador Vigilante

Nós amamos animais e pássaros por suas peculiaridades naturais e beleza. O pássaro observador vigilante lhe dá um olhar direto nos olhos. Você pode usar o papel de parede como uma representação da personalidade. Posicione os aplicativos necessários na parte superior da tela inicial. Adicione um aplicativo no dock porque você tem um foco nítido a laser.

Roxo da meia-noite – Idéias de layout da tela inicial do iPhone

Todos os humanos amam a luz ambiente e escolhem a luz interna de acordo. Use o roxo da meia-noite como papel de parede no seu iPhone para expandir o ambiente. Defina dois aplicativos no dock e adicione os aplicativos de produtividade necessários à tela inicial. Crie pastas para mover os aplicativos e improvisar a visualização. Também temos uma ótima ideia de layouts de tela inicial para iOS 15.

Quais dispositivos suportam o iOS 16?

O iOS 16 é uma atualização de software gratuita agora disponível para os seguintes dispositivos:

Série iPhone 10

Série iPhone 11

Série iPhone 12

Série iPhone 13

Série iPhone 14

Resultado final

A Apple não considerou adicionar Personalizações da tela inicial para o iOS 16. A nossa preferência vai com a abordagem minimalista quando se trata de smartphones. Queremos que nossos olhos aproveitem a tela e o papel de parede de alta qualidade. Deixe-nos saber o seu ideias de tela inicial favoritas para o dispositivo iOS 16.

