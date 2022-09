Melhores papéis de parede com efeito de profundidade iOS 16 para tela de bloqueio/inicial (2022)

O lançamento do iOS 16 traz vários recursos verdadeiramente inovadores, como detecções de falhas e conectividade via satélite. Desde o lançamento da série iPhone 14, muitos de nossos usuários pesquisaram Bloqueio do iOS 16 e papéis de parede com efeito de profundidade da tela inicial. O iOS 16 é uma melhoria substancial em relação ao iOS 15. A personalização da tela de bloqueio no iOS 16 é o recurso principal e mais esperado. Ficou ainda mais emocionante quando a série iPhone 14 Pro veio com o Dynamic Island. Os pop-ups de notificação foram movidos para a parte inferior da tela de bloqueio e agora serão exibidos em uma nova animação simplificada. A tela de bloqueio agora suporta widgets.

Neste artigo, compartilhamos o melhor efeito de profundidade legal dos papéis de parede do iOS 16 que estão disponíveis gratuitamente para download.

Efeito de profundidade nos papéis de parede da tela de bloqueio

Antes de começar a baixar os papéis de parede, aqui está o tutorial para ativar o modo de profundidade para a tela de bloqueio no iOS 16:

Ative sua tela de bloqueio

Selecione Personalizar e toque nos três pontos no canto inferior direito.

Clique em Efeito de profundidade

Melhores papéis de parede do iOS 16 2022 – legal, fresco, efeito de profundidade, mínimo, estético

Aqui está a lista de coleções legais de papéis de parede do iOS 16 para você baixar hoje!

1. Papéis de parede de tela de bloqueio minimalistas para iOS 16

Download

2. Melhores papéis de parede para iOS 16 em 4K

Download

3. Papéis de parede de listras coloridas para iOS 16

Download

4. Papéis de parede legais para iOS 16 (coloridos)

Download

5. Papéis de parede de efeito de profundidade para iOS 16

Download

6. Papel de parede Thanos iOS 16

Download

Baixe GRÁTIS iOS 16 Melhores papéis de parede de 2022

Clique aqui para baixar agora!

Conclusão:

Quando o download do papel de parede terminar, vá para a pasta de downloads e escolha-o para ser a tela de bloqueio ou a tela inicial do seu telefone. Abra-o e toque no ícone do menu de três pontos para definir o papel de parede. Isso é tudo o que há a dizer sobre o papéis de parede legais do efeito de profundidade do iOS 16 você pode usar para suas telas de bloqueio e inicial. Sinta-se à vontade para compartilhar o link do seu papel de parede favorito da tela de bloqueio nos comentários, e nós o incluiremos no artigo.

