Melhores widgets de tela de bloqueio do iOS 16 para iPhone/iPad (setembro de 2022)

Após uma longa espera, finalmente, o iOS 16 é lançado com muitos recursos e novas opções de personalização para usuários de dispositivos iOS. Embora existam muitos recursos impressionantes, a personalização da tela de bloqueio é a favorita de todos. Com a personalização da tela de bloqueio, você pode adicionar widgets, alterar a fonte, o estilo do relógio e muito mais.

No entanto, hoje aqui neste guia, mencionamos alguns dos melhores widgets iOS para tela de bloqueio do seu novo iPhone. Portanto, caso você esteja procurando algumas opções de personalização para sua tela de bloqueio, verifique os widgets do iOS para a tela de bloqueio mencionada abaixo.

Melhores aplicativos de widgets de tela de bloqueio do iOS 16 para iPhone/iPad

Com o iOS 16, a Apple atendeu aos desejos dos usuários de personalização da tela de bloqueio, que anteriormente não estava disponível para usuários do iPhone. Os usuários de iPhones agora podem personalizar sua tela de bloqueio com cinco widgets integrados: Relógio, Calendário, Clima, Lembretes e Fitness. Desenvolvedores de aplicativos de terceiros também podem desenvolver os widgets da tela de bloqueio em modelos de iPhone que executam o iOS 16. Então, vamos conferir alguns dos aplicativos que ajudarão você a alterar seus widgets do iOS para a tela de bloqueio:

1. Voador

Você pode usar o Flighty para rastrear seus voos com widgets personalizáveis ​​que exibem muitas informações, desde códigos de portão a atribuições de assentos a horários de partida, clima a esteiras de bagagem e informações de portão a portões de chegada.

Além disso, uma contagem regressiva para sua partida pode ser encontrada antes de você sair. Sem desbloquear seu iPhone, você pode acessar tudo na tela de bloqueio.

2. Coisas 3

Ele permite que os usuários do iPhone personalizem três listas de tarefas importantes para sua tela de bloqueio com o Things 3. Para acompanhar as listas de hoje, caixas de entrada, prazos e outras informações, você tem três novos widgets para escolher.

No entanto, um widget retangular mostra essas três tarefas abaixo do relógio e um widget menor mostra um único item acima dele. Assim, você pode usar esses widgets do iOS para a tela de bloqueio e personalizá-la.

3. Clima Cenoura

No aplicativo CARROT Weather, existem vários widgets meteorológicos. Além de exibir condições, temperaturas, vento, índice UV, umidade, visibilidade e muito mais, você também pode selecionar uma variedade de widgets que indicam condições altas e baixas.

Além disso, há um widget Snark que exibe comentários sarcásticos. Existem muitos widgets no aplicativo, no entanto, que exigem uma assinatura premium.

4. Kit de tela

Com o iOS 16, o ScreenKit oferece personalizações de tela de bloqueio para combinar com widgets. Além de ícones personalizados, o aplicativo apresenta uma ampla gama de recursos estéticos. No entanto, o complemento ScreenKit permite personalizar o plano de fundo, as cores e as decorações do widget da tela de bloqueio do zero.

5. Lançador

Usar os widgets do Launcher na tela inicial e o Today View é possível há anos. Você pode usar o aplicativo para definir atalhos para acessar seus favoritos, reproduzir músicas, abrir outros aplicativos ou ligar, enviar mensagens de texto ou FaceTime para seus principais contatos.

Com o Launcher na tela de bloqueio, agora você tem acesso a todos os recursos do Launcher. No entanto, toque no rosto deles para enviar uma mensagem ou fazer uma ligação para sua pessoa favorita.

6. Iniciar

Com o Launchify, um novo aplicativo para iPhone lançado no mesmo dia do iOS 16, você pode criar atalhos para seus aplicativos ou favoritos favoritos na tela de bloqueio. Além de usar milhares de ícones de sua biblioteca, permite importar seus próprios ícones personalizados.

Se você decidir se inscrever no Launchify, poderá adicionar widgets e aplicativos adicionais não incluídos no banco de dados do Launchify à sua tela de bloqueio. A versão gratuita do Launchify só permite adicionar dois widgets circulares à tela de bloqueio.

Durante o lançamento do iOS 16, o Facebook surpreendeu seus usuários ao adicionar dois widgets de tela de bloqueio ao seu aplicativo para iPhone. De relance, você pode ver os aniversários de seus amigos ou as principais atualizações deles usando esses widgets do iOS para a tela de bloqueio.

Além da versão circular, o widget de aniversário também está disponível na versão retangular. No widget de atualizações principais, você pode visualizar suas notificações mais recentes do Facebook; no entanto, está disponível apenas como um widget retangular.

8. Apollo para Reddit

Este aplicativo de terceiros permite que os usuários rastreiem o Reddit a partir de suas telas de bloqueio com seus widgets de tela de bloqueio recém-adicionados. Entre os novos widgets de tela de bloqueio projetados por Christian Selig para Apollo for Reddit, há um que permite rastrear a atividade do Reddit enquanto o iPhone está bloqueado rapidamente.

Seus subreddits favoritos podem ser destacados com widgets para que você possa acompanhar suas postagens recentes, mensagens da caixa de entrada, pontos de karma, postagens de tendências e favoritos.

9. Parcela

Você pode rastrear seus pacotes de 300 serviços, como FedEx, UPS e o Serviço Postal dos EUA, com o útil aplicativo de rastreamento de pacotes Parcel. Este aplicativo agora permite rastrear um pacote personalizado na tela de bloqueio com a atualização mais recente do iOS 16. Ele oferece widgets de tela de bloqueio em três formatos: circular, retangular e embutido.

10. Widgetsmith

Com a introdução de widgets na tela inicial do iOS 14, o Widgetsmith — um aplicativo robusto para iPhone para criar e editar widgets fez sua estreia. Mas agora você pode usar esses widgets do iOS para a tela de bloqueio do seu iPhone 14.

Além da personalização do widget, o aplicativo também permite personalizar as telas de bloqueio do iPhone. O aplicativo Widgetsmith permite a criação de widgets de tela de bloqueio de todos os tipos, juntamente com itens de calendário, texto, atualizações meteorológicas e fotos.

11. Ruído Escuro

O aplicativo de som ambiente Dark Noise está se tornando cada vez mais popular entre os usuários do iPhone para usar o aplicativo de som ambiente Dark Noise para ter ruído de fundo enquanto foca ou dorme.

Com esse novo recurso, você poderá acessar o ruído branco diretamente da tela de bloqueio. Cada um dos sons incluídos no Dark Noise pode ser exibido como um widget usando qualquer um dos três tipos.

Como adicionar widgets à sua tela de bloqueio iOS 16

Bem, agora você pode conhecer alguns apps que vão te ajudar a personalizar seus widgets do iOS para a tela de bloqueio do iPhone 14. Portanto, agora vamos conferir como você vai adicionar Widgets à sua tela de bloqueio:

Inicialmente, toque duas vezes na tela de bloqueio do iPhone, mas certifique-se de não desbloqueá-la. Depois, segure a tela. Agora, bata no Customizar opção. Depois disso, clique no Adicionar widgets Em seguida, selecione o Widget que deseja adicionar à tela de bloqueio do seu iPhone (aparecerão todos os widgets que você baixou). Por fim, acerte o X botão seguido por Feito

Da mesa do autor | Widgets da tela de bloqueio do iOS 16 2022

É tudo sobre os widgets no Tela de bloqueio do iOS 16, que você pode personalizar. Os widgets da tela de bloqueio podem ser até cinco, com quatro abaixo da hora e um acima. Desenvolvedores de aplicativos de terceiros também podem criar widgets de tela de bloqueio para aplicativos como Clima, Calendário, Relógio, Fitness e Lembretes, que mencionamos acima neste artigo.

Assim, você pode experimentar todos os aplicativos e editar seus widgets iOS na tela de bloqueio do seu iPhone. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Enquanto isso, comente abaixo e deixe-nos saber se você tiver alguma dúvida ou pergunta.

