Menu secreto do WhatsApp: Veja como acessar o recurso

O WhatsApp atualiza frequentemente a sua plataforma de mensagens. A intenção é melhorar a experiência dos usuários através da implementação ou da melhora de recursos já existentes.

No entanto, devido aos vários reajustes, algumas atualizações podem não ser acessadas ou até mesmo esquecidas. Este é o caso do menu secreto do mensageiro. Se você não o conhece, continue nos acompanhando.

Menu secreto do WhatsApp

Para acessar o menu secreto do aplicativo não é necessário nenhum recurso adicional. Basta fazer uma mudança nas configurações do mensageiro. Em suma, a ferramenta permite que os usuários acessem a plataforma de forma mais prática.

Sendo assim, para habilitar o menu secreto, encontre o ícone do aplicativo no seu celular. Pressione a figurinha verde por alguns segundos. Feito isso, o recurso já será habilitado, permitindo o acesso rápido à câmera, conversas com contatos, verificações, entre outros. Simples, não é mesmo?

Estrela do WhatsApp

Em suma, a estrela no WhatsApp quer dizer que a sua mensagem está em destaque, ou, nos favoritos. Isso significa que ela aparecerá primeiro antes de todos as outras.

A ferramenta é muito útil quando há necessidade de colocar a mensagem como um lembrete. Para habilitá-la, basta pressionar a mensagem por alguns segundos e clicar no símbolo de estrela na barra superior.

Para encontrar a mensagem depois, basta seguir os passos abaixo:

Acesse as ‘’Configurações’’ da sua conta; Clique em ‘’Mensagens Favoritas’’; Feito isto, encontre a mensagem desejada.

Como silenciar pessoas no WhatsApp?

Com a chamada em grupo do WhatsApp em andamento, pressione e segure por alguns segundos sobre o ícone do participante que queira colocar em mudo. Quando aparecer o quadrinho de seleção, toque em “Silenciar [nome da pessoa]”.

Imediatamente, o áudio da outra pessoa não será mais ouvido na chamada. Quando isso acontecer, ela será notificada sobre a ação junto com uma instrução de como ter a desativação desfeita. Basta tocar no botão de microfone (na parte inferior da tela).