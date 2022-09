A sua entrada no mercado de investimentos requer um planejamento financeiro estratégico de modo gradual e faseado.

Mercado de investimentos: dicas para diversificar suas opções

É muito importante que o novo investidor conheça o mercado de forma ampla e considere suas particularidades quando da elaboração de um planejamento financeiro.

Busque informações oficiais

Primeiramente, busque por informações confiáveis em sites oficiais, como a Bolsa de Valores do Brasil (B3), o Banco Central de Brasil (BCB) e algumas fintechs, como a Nubank, por exemplo. Dessa forma, estará obtendo informações resolutivas de modo objetivo.

A Bolsa de Valores do Brasil (BCB) lançou uma plataforma para orientar o novo investidor, que se chama Bora Investir, sendo um site confiável para que obtenha informações sobre o mercado e sua volatilidade.

Comece e opções de renda fixa

São muitas as opções para o entrante no mercado de investimentos. Por isso, especialistas aconselham que inicie o processo pelas opções de renda fixa. Visto que as opções de renda fixa permitem que se obtenha um parâmetro sobre o valor que será resgatado no final do período contratado. Dessa forma, poderá entender de forma prática o funcionamento da dinâmica do mercado de investimentos.

Comece investindo valores baixos

A mesma lógica anterior sobre entender o seu processo na prática é válida quando especialistas aconselham que o novo investidor direcione valores baixos para essa finalidade. Visto que é necessário diversificar suas opções, já que não é aconselhável direcionar valores de forma integral para uma única finalidade.

Entenda a economia de forma abrangente

A economia é volátil e impacta diretamente o mercado de investimentos. Por isso, quanto mais informações o novo investidor obtiver sobre o mercado, maiores serão suas chances de planejar o seu fluxo financeiro.

Além disso, obterá mais entendimento sobre suas possibilidades reais de ganhos e perdas. Sendo assim, além das plataformas citadas diretamente sobre o mercado de investimentos, estude sobre a economia para que obtenha informações relacionadas à economia global.

Seja flexível e paciente com seus processos

É importante que não abdique de controlar suas finanças, independentemente de se direcionar no mercado de investimentos. Por isso, seja flexível com o seu processo para que a sua entrada no mercado de investimentos não seja parte de um fluxo negativo de autocobrança.

Dessa forma, poderá elevar as chances de obter sucesso de maneira gradual e objetiva. Visto que é importante que entenda as etapas do seu processo para que evolua e diversifique a sua renda de forma segura.