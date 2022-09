Mercado Livre anuncia vagas de EMPREGO no país

Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários que almejam ingressar ao mercado de trabalho, o Mercado Livre, empresa de e-comerce presente em diversos países, anuncia abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades no país.

Confira abaixo as oportunidades:

Analista de Pleno Riscos Não Transacionais; Analista Pleno de Inventário; Analista Sênior Jurídico; Coordenadora / Coordenador de Prevenção de Perdas; Gerente de Operações e Robótica; Analista Sênior de Planejamento e Estratégia; Analista Pleno de Transportes; Analista de Simulação e Pesquisa Operacional para Tecnologia; Analista Sênior de Planejamento e Performance de Vendas; Analista Pleno de Planejamento e Estratégia de Cross Docking; Analista Sênior de Analytics; Executiva / Executivo de Vendas; Analista Sênior de Projetos de Chargeback; Supervisora / Supervisor de SAP Payroll para Administração e Finanças; Líder de Equipe de Operações; Supervisora / Supervisor de Planejamento; Líder de Desenvolvimento Técnico de Software; Representante de Logística; Desenvolvedora / Desenvolvedor Full Stack; Analista Desenvolvedora / Desenvolvedor Sênior BackEnd; Representante de Atendimento ao Cliente para Customer Experience; Compradora / Comprador Sênior de Capex; Supervisora /Supervisor de Cobrança Judicial; Supervisora / Supervisor de Compras de Real Estate; Supervisora / Supervisor de Logística; Analista Sênior de Engagement & Growth; Analista Sênior de Estratégia de Pricing; Analista de Canais Digitais e Remotos; Big Sellers Corporations Sr Analyst; Analista de Transportes Pleno; Assessora / Assessor Comercial de Carteira para Vendas e Marketing; Gerente de Produtos de Cartões; Supervisora / Supervisor de Produtos; Data Product; Líder de Equipe de Qualidade; Analista Sênior de Desenvolvimento Corporativo; Strategic Corporate Development; Auxiliar de Logística; Analista Pleno de Inovação; Auxiliar de Logística;

Analista Sênior de Ativação e Rentabilidade de Cartão; Líder de Equipe; Analista de Gestão de Informações; Auxiliar de Logística; Coordenadora / Coordenador Regional para Supermercados; Supervisora / Supervisor de Tecnologia para Auditoría Interna; Analista Sênior de Compras; Advogada / Advogado Sênior em Resolução de Disputas Estratégicas; Fraud Intelligence SSr Analyst; Supervisora / Supervisor de Compras; Analista Júnior de Manutenção; Supervisora / Supervisor de Planejamento Comercial de Moda e Novos Negócios; Analista Sênior de Desenvolvimento de Negócios; Analista Sênior de Treinamento em Transportes; Analista Sênior de Planejamento de Marketing; Analista Sênior de Business Intelligence; Coordenadora / Coordenador de Transporte; Supervisora / Supervisor de Estratégia Comercial & Projetos; Software Expert; Software Technical Leader; Gerente de Produtos; Banco de Talentos; Analista Sênior de Logística e Gestão de Dados SQL; Analista Sênior de Produto; Analista Sênior de Mensuração de Dados para Vendas e Marketing; Líder Técnica de Seller Invoice para Tecnologia; Analista Sênior de Business Intelligence para Operações de Cobrança; Líder de Equipe de Recuperação de Crédito e Cobrança; Analista Sênior de Projetos; Advogada / Advogado Pleno de Fiscalização e Paralegal para Administração e Finanças; Supervisora / Supervisor de Desenvolvimento de Negócios de Meios de Pagamento; Analista de Planejamento e Dados de Seguros de Afinidades; Analista Sênior de Melhoria Contínua e Excelência Operacional; Especialista de Projetos; Analista Sênior de Riscos Não Transacionais e de Relacionamento com Bandeiras; Analista Sênior de Operações; Gerente de Manutenção; Supervisora / Supervisor de Insights & Analytics para Marketing; Supervisora / Supervisor de Execução da Engenharia Logística Corporativa; Software Technical Leader; Gerente de Resolução de Disputa de Consumidor para Jurídico e Relações Governamentais; Analista Júnior de Resoluções de Disputas Extrajudiciais para Jurídico e Relações Governamentais; Analista Sênior de Operações Logísticas; Analista de Planejamento Sr; Supervisora / Supervisor de Produtos de PIX; Supervisora / Supervisor de Inventários para Administração e Finança; Analista Pleno de Backoffice; Executiva / Executivo de Contas Sênior; Analista Sênior de Planejamento;

Analista Desenvolvedora / Desenvolvedor de Frontend para Tecnologia; Desenvolvedora / Desenvolvedor Sênior de Backend para Tecnologia; Analista de Engenharia de Software Backend para Tecnologia; Analista de Dados & Analytics para Tecnologia; Site Leader; Analista Pleno para Prevenção de Lavagem de Dinheiro; Supervisora / Supervisor de Monitoramento Transacional para Prevenção de Lavagem de Dinheiro; Supervisora / Supervisor de Planejamento Tributário para Administração e Finanças; Assistente de Torre de Roteirização; Analista Sênior de Engajamento e Crescimento; Analista Pleno de Planejamento e Estratégia de Cross Docking; Supervisora / Supervisor de Gestão de Custo; Supervisora / Supervisor Fiscal de Tecnologia para Vendas e Marketing; Supervisora / Supervisor de Chargeback e Adquirência; Analista Pleno de Transportes de Middle Mile; Analista de Transportes Aéreo; Gerente de Estoque; Desenvolvedora / Desenvolvedor Tecnológico; Analista de Resolução de Disputas para Jurídico e Relações Governamentais; Analista Desenvolvedora / Desenvolvedor Backend para Tecnologia;

Região sul: Engenheira/ Engenheiro de Software de Backend para Tecnologia; Site Reliability Engineer; Engenheira / Engenheiro Pleno de Machine Learning; Software Engineer Front End; Data Scientist; Engenheira / Engenheiro de Software Full Stack para Tecnologia;

Região nordeste: Banco de Talentos – Representante Operacional; Analista Semi Senior de Planejamento de Demanda; Analista Sênior Propriedade Intelectual;

Região centro-oeste: Supervisora / Supervisor de Operação Logística.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico do mercadolibre e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

