Mercado Livre inicia a semana com vagas em todo o país

Já imaginou trabalhar na empresa mais valiosa da América Latina? Saiba que o Mercado Livre, que detém o título pelo segundo ano, inicia a semana com vagas em todo o país. A empresa de tecnologia de comércio eletrônico disponibiliza oportunidades para diversas áreas, dentre elas Vendas, Comercial, Logística, E-Commerce e Tecnologia.

Há chances para os cargos de Team Leader – CAD, Representante de Envios, Operador de Transpaleteira Elétrica, Representante de Envios (PCD), Operador de Empilhadeira Elétrica, Auxiliar de prevenção de perdas, Operador Logístico, Operador III (Logística), Coordenador de Cross Docking, Analista de Logística Semi Senior, Representante de Atendimento – Customer Experience, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas a boa notícia é que há oportunidades para profissionais com escolaridade a partir do ensino médio, com ou sem experiência anterior. Não há informações sobre salários e benefícios.

Como se candidatar

Os interessados poderão acessar a página de carreiras da empresa, disponível aqui, para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e cadastrar o currículo. No endereço é possível, também, obter mais informações sobre os requisitos e escopo de atuação de cada uma das vagas.

A empresa reforça que mantém um processo seletivo dinâmico, inovador e digital, dividido em etapas que permitirão aos candidatos explorar todo seu potencial, com desafios que promovem a inclusão, a diversidade e gera momentos únicos e memoráveis aos nossos candidatos.

Após a inscrição, os candidatos passarão por um teste de habilidade virtual e precisarão encaminhar um vídeo apresentação. A seleção prevê, ainda, etapas de dinâmina em grupo e entrevista individual.