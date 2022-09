Mercedes-Benz abre vagas de emprego pelo país

Referência na indústria automotiva, a Mercedes-Benz abre novas oportunidades de trabalho em cidades brasileiras. Para tornar-se um dos membros será necessário se identificar com a cultura da companhia, além de respeitar a igualdade de oportunidades em todas as áreas de atuação. Continue lendo e tenha acesso aos detalhes sobre a candidatura.

Mercedes-Benz divulga a contratação de novas pessoas no Brasil

Com chegada no Brasil marcada no ano de 1956, a empresa Mercedes-Benz é referência em inovação, paixão e tecnologia dentro do setor automotivo. A companhia está presente nas cidades de São Bernardo do Campo, Campinas e Juiz de Fora, onde suas fábricas operam e distribuem seus produtos para todo o país.

Em busca de novos colaboradores, a companhia abriu novas oportunidades que abrangem diferentes áreas e cidades do país, vale ressaltar que todas as funções estão abertas para candidatura de profissionais independente de sexo, cor, raça, etnia, orientação sexual ou religião, sendo necessário respeito, disciplina e integridade em todas as áreas de atuação.

Acompanhe as vagas e regiões disponíveis para serem ocupadas:

Estagiário em Marketing — Campinas;

Estagiário em Jornalismo — São Bernardo do Campo;

Estagiário em Engenharia Mecatrônica — São Bernardo do Campo;

Eletricista Eletrônico — São Bernardo do Campo;

Banco de Talentos — São Bernardo do Campo;

Assistente Administrativo — Novo Hamburgo;

Analista de Tecnologia da Informação Júnior — Juiz de Fora.

Como se candidatar

Para ser um dos membros da equipe da empresa Mercedes-Benz, os interessados devem se cadastrar por meio remoto preenchendo a ficha cadastral que está disponível no link de inscrições.

