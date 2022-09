A tecnologia metaverso é um conceito em construção, considerando as diversas possibilidades dentro da dinâmica da experiência de imersão sensorial real.

Metaverso: a inovação mercadológica através da inteligência artificial

Mais do que uma mistura de realidade aumentada com realidade virtual, a tecnologia metaverso é uma inovação da Inteligência Artificial. Por isso, está sendo utilizada em diversos segmentos dentro do mercado, sendo uma tendência inovadora.

Por meio da tecnologia metaverso, uma empresa pode criar ambientes para oferecer experiências diferenciadas aos seus clientes, considerando seus valores e a exclusividade dos seus produtos.

A movimentação financeira no metaverso

Além disso, o conceito metaverso permite que a realidade paralela funcione de maneira objetiva no fluxo de compra e venda, já que as transações financeiras são realizadas dentro do metaverso através de criptomoedas.

Por conta de suas diversas possibilidades, a tecnologia metaverso ainda é um conceito em construção, já que se trata de uma inovação que gera outras, sendo um fator de mudanças tecnológicas na era digital.

Ainda que grandes empresas estejam investindo no conceito metaverso, a tecnologia ainda requer maior atenção do mercado. Visto que para que se tornar popular, ao ponto de que as empresas menores possam usufruir de suas diversas possibilidades, o metaverso precisa de investimentos.

Além disso, a área da tecnologia da informação deve abranger essa necessidade no que tange ao conhecimento dos profissionais, criando atualizações específicas.

Uma nova forma de conceituar uma empresa

Grandes empresas estão realizando reuniões com hologramas, utilizando a tecnologia metaverso, bem como o mercado imobiliário está realizando demonstrações de imóveis de forma imersiva. Além disso, empresas de e-commerce estão criando ambientes de loja para que o cliente entenda o conceito da organização.

A inovação na realidade paralela

Além de possibilitar que o cliente entenda o conceito da empresa através do universo virtual, o metaverso também é um conceito utilizado para que transações sejam feitas no universo online, para que os produtos sejam utilizados dentro do universo virtual. Sendo assim, algumas empresas vendem terrenos para que construções sejam realizadas na realidade paralela.

Inovação tecnológica

Portanto, é possível entender a complexidade tecnológica dessa inovação disruptiva. Assim sendo, o universo paralelo é um conceito que ainda pode modificar o mercado de forma direta.

Contudo, ainda que se mostre uma grande revolução, o metaverso ainda é um conceito em andamento, sendo um fator tecnológico que impacta a economia global, considerando os elevados valores que devem ser investidos para que as empresas adquiram essa tecnologia.