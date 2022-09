Metaverso é uma tecnologia que mescla a realidade aumentada e os ambientes virtuais, de forma sucinta, é uma nova realidade com a experiência sensorial real.

Metaverso: a tecnologia da realidade inovadora na era digital

O metaverso pode ser aplicado de diversas formas, a realidade virtual e os simuladores 3D são exemplos de aplicação simplificada dessa tecnologia, considerando a sua própria evolução. Muitos setores estão utilizando esse conceito do metaverso, já que é possível realizar cirurgias à distância através de simulações, sendo muito importante para a área de medicina, por exemplo.

A tecnologia metaverso está presente em diversos segmentos

As empresas estão utilizando o metaverso de diversas formas no mundo corporativo. Visto que é possível criar ambientes virtuais para reuniões interativas, realizar treinamentos, dinâmicas de grupos e processos de recrutamento e seleção.

Novas formas de negociar, comprar e vender

Além disso, a tecnologia metaverso permite um novo fluxo de comércio digital, já que é possível que as empresas vendam produtos para os ambientes digitais, considerando os universos tecnológicos; ou ainda, é possível realizar transações sejam feitas através do metaverso para compras físicas, tal como no e-commerce.

A tecnologia metaverso e as transações realizadas por meio de criptomoedas

As transações dentro do conceito metaverso são realizadas por meio da tecnologia da criptomoeda, sendo esse um encontro inovador e tecnológico dentro do mercado atual.

Uma nova forma de comunicação interna nas empresas

Diversas empresas estão investindo no metaverso. Visto que esse conceito se refere ao futuro do mercado. A Microsoft, por exemplo, criou o seu metaverso, sendo uma plataforma que permite a realização de reuniões através de hologramas. Além disso, a tecnologia da empresa permite avatares 3D para a comunicação interna da empresa.

É possível adquirir terrenos virtuais dentro do metaverso, como ocorre no mercado imobiliário, já que há espaços sendo vendidos ou alugados dentro de cidades virtuais, sendo essa movimentação dinâmica também realizada por meio de criptomoedas.

Metaverso: tecnologia no mercado de investimentos

O próprio conceito de metaverso está sendo inserido dentro do mercado de investimentos. Visto que há empresas gestoras de investimentos que permitem que outras empresas ou pessoas físicas invistam na tecnologia metaverso com valores a partir de R$ 1.000,00.

Certamente, o metaverso é uma tecnologia que será modificada com o passar do tempo, já que requer investimentos e mais popularidade, principalmente para alcançar todos os públicos. Contudo, trata-se de uma inovação que está modificando o mercado, sendo uma tendência inovadora e disruptiva, que não será invalidada na dinâmica da internet das coisas.