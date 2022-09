A tecnologia metaverso é uma inovação disruptiva dentro do próprio conceito tecnológico, já que se refere a uma imersão que permite uma experiência sensorial real, ao passo que direciona diversas outras possibilidades tecnológicas.

Metaverso: a tecnologia disruptiva do novo fluxo do mercado

A tecnologia faz parte de um ciclo de melhorias contínuas em construção, visto que novas necessidades surgem através de novas tecnologias dentro de um fluxo dinâmico e em expansão na era digital. No entanto, algumas tecnologias são disruptivas, sendo pontos importantes para modificar o fluxo do mercado, como ocorre com o metaverso na atualidade.

Um conceito em aprimoramento

O conceito de experiência imersiva não define o metaverso em sua amplitude, já que é um processo em andamento de difícil definição, visto que a tecnologia metaverso permite que diversas outras tecnologias sejam aprimoradas.

A amplitude das possibilidades

Diversos setores mercadológicos já estão utilizando o metaverso de forma ampla, uma vez que é possível realizar vendas dentro de jogos online; ou ainda simular um ambiente comercial para o cliente; bem como a tecnologia permite realizar um estudo digital, modificando o mercado da música. Além disso, existem obras de artes virtuais sendo vendidas dentro do metaverso.

A inovação nas grandes empresas

Empresas de grande porte têm investido no conceito metaverso, amplificando e melhorando a experiência do cliente e tornando o universo digital cada vez mais tangível e real, como é o caso da Disney, que registrou uma patente que irá permitir uma experiência que unirá seus ambientes físicos e virtuais.

Experiência sensorial

A medicina utiliza a tecnologia metaverso para simular cirurgias; empresas estão utilizando essa tecnologia para realizar processos dinâmicos e, principalmente, seleção de talentos e reuniões. Como é possível observar, são muito amplas possibilidades dentro da tecnologia metaverso. Visto que diversos ambientes podem permitir experiências sensoriais reais.

A inteligência artificial e a nova otimização de processos

Sendo assim, a tecnologia é uma forma inovadora de inteligência artificial, já que é uma união da realidade virtual com a realidade aumentada, criando uma nova forma de atuação no mercado através da imersão.

A tecnologia e a complexidade do mercado

Certamente, ainda muitos investimentos ocorrerão dentro desse conceito, tanto no que tange ao mercado profissional, dentro dos cursos de Tecnologia da Informação, como por parte das empresas, que precisam entender esse complexo sistema e fazer uso dessa tecnologia inovadora. Contudo, essa tendência dificilmente ficará em desuso, considerando o avanço tecnológico na era da internet das coisas.