A tecnologia metaverso é um conceito em andamento que tem atraído a atenção do mercado por diversas vertentes, sendo uma inovação disruptiva de forma direta e indireta.

Metaverso: a tecnologia que pode modificar o mercado global

A união da realidade virtual com a realidade aumentada, através de uma experiência de imersão com o aspecto sensorial real, pode ser uma nova forma de vivenciar a inteligência artificial. Por isso, o conceito metaverso pode ser difícil de definir, já que se refere a uma inovação tecnológica que permite diversas outras tecnologias.

A imersão no novo fluxo de oferta e demanda

Embora tenha se popularizado no mundo dos games, o metaverso chegou a diversos segmentos, já que a tecnologia permite a imersão em diversos tipos de ambientes.

Produtos virtuais estão cada vez mais reais

Além disso, dentro do próprio mercado de games, surgiu um segmento diferenciado por conta do metaverso, visto que grandes empresas estão produzindo produtos virtuais para serem vendidos em ambientes próprios para o metaverso, sendo uma nova forma de mercado.

A experiência sensorial real e compartilhada

A interação do metaverso vai muito além da visualização, já que permite que a experiência seja ativa e compartilhada, dentro de um mundo virtual que, cada vez mais, replica a realidade.

Uma nova realidade paralela

Essa nova camada de realidade se conceitua no mercado através das suas inúmeras possibilidades. Sendo assim, essa mescla entre a realidade aumentada e ambientes virtuais está ressignificando o mercado na era da internet das coisas.

Oportunidades e desafios

A tecnologia metaverso traz diversas oportunidades e desafios para o mercado. Visto que é necessário atualizar os profissionais da área tecnologia da informação e investir nessa tecnologia disruptiva para que a empresa obtenha lucro dentro desse mercado, que pode criar um novo fluxo de oferta e demanda.

O conceito metaverso no mercado

Empresas estão utilizando o metaverso para a realização de reuniões, processo de recrutamento e seleção, campanhas motivacionais. A propaganda acontece dentro do conceito metaverso, de modo que o cliente seja muito mais do que apenas um espectador; bem como o conceito metaverso permite que ambientes sejam demonstrados aos possíveis clientes do ramo imobiliário.

Novas formas de demonstrar produtos e serviços

Além disso, o e-commerce pode apresentar uma loja física ao seu cliente no ambiente virtual. Sendo assim, a tecnologia metaverso ainda promete modificar o mercado que conhecemos de forma ampla, sendo uma nova maneira de direcionamento de negócios globais.