A tecnologia metaverso é um conceito que está em construção, sendo uma realidade alternativa oriunda da união entre a realidade virtual, a realidade aumentada e a inteligência artificial na criação de uma experiência com capacidade sensorial real.

Metaverso: exemplos e curiosidades sobre a utilização dessa tecnologia

Embora seja um conceito complexo e ainda em construção, o metaverso já está modificando o mercado em diversas vertentes. Visto que diversas empresas estão fazendo uso dessa tecnologia para agregar valor a sua marca, investindo fortemente na tecnologia.

Grandes marcas mundiais já possuem o seu próprio universo virtual, criando experiências virtuais para os seus clientes. Confira algumas curiosidades e exemplos da utilização da tecnologia metaverso:

Nikeland

No metaverso da Nike é possível criar um avatar, utilizar produtos da marca e interagir com outras pessoas em jogos esportivos.

É possível participar de shows no metaverso

O seu cantor favorito pode adquirir um terreno no The Sandbox e realizar shows para muitas pessoas; foi o que fez o rapper Snoop Dogg, inclusive eles até gravou um clipe dentro da sua mansão virtual.

Além de shows, o metaverso permite diversas experiências inovadoras. Através de parceria entre a Bayz e a The Sandbox, os usuários podem visitar a Vila dos Smurfs, invadir o mundo de Elvis Presley e até sobreviver a um apocalipse zumbi, dentre diversas outras experiências divertidas permitidas pela imersão.

Dentro dos jogos no universo do metaverso, os jogadores, enquanto se divertem, podem ganhar itens exclusivos. Alguns usuários revendem esses produtos dentro do próprio universo do metaverso, criando um novo conceito de transação online.

Transações por meio de criptomoedas

Essa é outra nova realidade dentro do metaverso. É possível comprar e vender diversos itens por meio de transações realizadas através da tecnologia das criptomoedas. Sendo assim, são duas grandes tecnologias que se complementam, criando uma nova realidade virtual também para o mercado financeiro e econômico.

Empresas criam personagens influenciadores dentro do metaverso

Muitas marcas estão se atualizando dentro da tecnologia de imersão. Assim sendo, personagens são criados, interagindo com o público dentro do metaverso, como o Magazine Luiza que criou o Metaverso Lu ou a própria Barbie, que já possui o seu canal no YouTube com mais de 10 milhões de inscritos.

Contudo, não são apenas as empresas e personagens que estão criando universos paralelos, influenciadores digitais reais também estão lançando versões de personagens dentro do metaverso, permitindo que o usuário interaja com o espaço e crie experiências sensoriais reais. Será essa uma nova tendência de mercado também para esse nicho?

Muitas possibilidades na nova realidade virtual

Certamente, o metaverso ainda será muito popular, já que, cada vez mais, as empresas se interessam e investem nessa tecnologia. Contudo, esse universo ainda não tão conhecido, pode modificar de formas multifatoriais o fluxo da internet atual e o conceito de oferta e demanda, considerando as diversas possibilidades de negociações dentro da realidade virtual aumentada e ilimitada do metaverso.