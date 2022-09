MEZ Energia tem vagas de emprego em São Paulo

A empresa brasileira MEZ Energia, anunciou novas oportunidades de trabalho para moradores do estado de São Paulo. Para garantir sua participação no processo seletivo, os interessados devem atender aos critérios estabelecidos da função escolhida e morar próximo às unidades contratantes. Continue acompanhando e tenha acesso às demais informações.

MEZ Energia divulga a contratação de novos talentos no estado de São Paulo

Fundada em 2019, no Brasil, a empresa MEZ Energia é uma das principais dentro do segmento de energia do país. Buscando por novos colaboradores, a companhia divulgou recentemente a abertura de novos cargos a serem preenchidos em diferentes cidades do país. Para tornar-se um dos colaboradores será imprescindível residir nas proximidades das unidades contratantes e atender aos critérios mínimos estabelecidos do cargo.

Grande parte das vagas estão disponíveis para profissionais que possuem o nível superior concluído, além de especializações que podem alterar conforme o cargo pretendido. Além de seus cargos efetivos, a companhia está oferecendo um campo de banco de talentos, onde profissionais que se encaixem com a cultura da empresa mas não tenham se identificado com nenhuma função, possam se cadastrar e fazer parte da equipe futuramente.

Confira agora as posições disponíveis para serem preenchidas:

Operadores de Sistemas Elétricos Júnior;

Engenheiros SPCS PJ;

Banco de Talentos — todas as áreas;

Banco de Talentos — estagiários;

Assistentes de Engenharia;

Analistas de Qualidade e Auditoria;

Analistas de Departamento Pessoal.

Como se cadastrar

Para os interessados em preencher uma das funções na empresa MEZ Energia, deverão acessar o link de cadastro e preencher o formulário de inscrições dentro da vaga que pretende ocupar.

