Ministério da Cidadania libera cartão virtual

O Ministério da Cidadania disponibilizou em setembro um cartão virtual exclusivo para beneficiários do Auxílio Brasil. Sendo assim, as famílias que recebem o auxílio social poderão utilizar a ferramenta para pagar contas e fazer compras em diversos estabelecimentos comerciais que aceitem cartão de débito, utilizando o aparelho celular.

“Esse cartão segue as mesmas funcionalidades do cartão físico e também vai permitir compras pelas lojas eletrônicas, pelas lojas [físicas], pelo comércio eletrônico que hoje tanto se utiliza. Então, esse processo vem com o intuito de trazer modernidade, segurança, para facilitar a vida da população brasileira”, disse o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, em entrevista exclusiva à Record TV e ao R7.

O ministro da Cidadania ainda pontuou que inúmeras famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, especialmente no interior das regiões Norte e Nordeste do Brasil, tinham dificuldade de se deslocar até uma agência da Caixa ou lotérica para sacar os recursos. “Com o cartão virtual, vai poder comprar no estabelecimento local, ali, sem a necessidade de se deslocar até um ponto onde faria esse saque do benefício. Isso traz para essa família um conforto e uma segurança maior”, explica.

Nessa perspectiva, Bento afirma que a iniciativa tem como objetivo incluir as famílias em situação de vulnerabilidade social nas redes bancárias. “O processo de modernização e bancarização das famílias, ele vem desde o Auxílio Emergencial. Então, com o Auxílio Emergencial a gente conseguiu identificar muitas famílias em situação de vulnerabilidade social, com isso bancarizamos essas famílias e continuamos nesse processo, de democratizar o acesso ao crédito e facilitar também o recebimento do benefício”, disse.

O ministro da Cidadania ainda informou que o Auxílio Brasil atende cerca de 21 milhões de famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza. “Esse é um número recorde, o Auxílio Brasil é um programa de transferência de renda que ele é permanente. Ele foi instituído por lei e vai continuar beneficiando as famílias brasileiras.”

Saiba mais sobre o Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil é uma reformulação do Bolsa Família, ou seja, trata-se de um benefício social destinado a famílias em situação de extrema pobreza (com renda familiar per capita de até R$ 105) ou pobreza (renda mensal entre R$ 105,01 e R$ 210 por pessoa).

Calendário de pagamento do programa social

O Ministério da Cidadania deve começar a liberar nesta segunda-feira (19) o pagamento do Auxílio Brasil de setembro. Nessa rodada, os beneficiários deverão receber pelo menos R$ 600, no entanto, o valor pode variar de acordo com a formação familiar dos cidadãos. Veja o calendário de pagamento:

NIS final: Data de pagamento: 1 19/09 2 20/09 3 21/09 4 22/09 5 23/09 6 26/09 7 27/09 8 28/09 9 29/09 0 30/09

Os beneficiários podem sacar os recursos no Auxílio Brasil em agências da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas e nos correspondentes bancários Caixa Aqui. Além disso, também é possível movimentar o valor por meio do aplicativo Caixa TEM.