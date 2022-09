O resultado primário do Governo Central — Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central do Brasil (BCB) — foi deficitário em R$ 49,97 bilhões em agosto, de acordo com recente divulgação oficial do Ministério da Economia (ME), realizada na data desta publicação, 29 de setembro de 2022.

Ministério da Economia: Governo Central registra déficit primário em agosto

Em termos nominais, inferior à mediana das expectativas do Prisma Fiscal do Ministério da Economia (ME), que indicava um déficit primário de R$ 14,57 bilhões. Em agosto do ano passado foi registrado um déficit primário de R$ 9,07 bilhões (também em termos nominais), destaca a divulgação oficial.

Dados oficiais do RTN

As informações constam do relatório do Resultado do Tesouro Nacional (RTN) de agosto de 2022, divulgado nesta quinta-feira (29/9) em entrevista coletiva no Ministério da Economia (ME). O Tesouro Nacional e o Banco Central do Brasil (BCB) foram deficitários em R$ 21,98 bilhões, enquanto a Previdência Social (RGPS) apresentou déficit primário de R$ 27,98 bilhões.

Dados comparativos

Em comparação a agosto de 2021, esse resultado primário decorre da combinação de um aumento real de 8,0% (R$ 20,66 bilhões) da receita líquida e um acréscimo real de 36,4% (R$ 61,56 bilhões) da despesa total, ressalta o Ministério da Economia (ME). Confira os arquivos com os dados do Boletim Resultado do Tesouro Nacional (RTN) de agosto de 2022.

Receitas e despesas

Segundo destaca o Ministério da Economia (ME), o aumento real da receita líquida em agosto de 2022 é resultado do crescimento nas receitas administradas em R$ 5,9 bilhões, do crescimento na arrecadação líquida para o RGPS em R$ 2,47 bilhões e do aumento nas receitas não administradas em R$ 6,81 bilhões, parcialmente compensados pelo crescimento nas transferências por repartição de receita em R$ 4,86 bilhões.

IRPJ e CSLL: dados destacáveis

Os principais destaques na comparação mensal são acréscimo na arrecadação da estimativa mensal para o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL);

aumento na arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte (rendimentos do trabalho e do capital);

acréscimo na arrecadação previdenciária (RGPS), devido ao aumento da massa salarial; e o recebimento de dividendos da Petrobras, no montante de R$ 12,6 bilhões.

Diversos fatores impactaram a variação

A variação real nas despesas totais pode ser explicada principalmente por alguns fatores, ressalta o Ministério da Economia (ME). Por exemplo, pelo aumento de R$ 13,26 bilhões nos pagamentos de Benefícios Previdenciários, de R$ 6,07 bilhões nas despesas de Pessoal e Encargos Sociais e de R$ 6,22 bilhões em Sentenças Judiciais e Precatórios.