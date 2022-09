Ministério Público doa equipamentos e cede um veículo para aprimorar as atividades promovidas pelo Grupo Gay de Maceió

O Ministério Público do Estado de Alagoas doou, nesta segunda-feira (12), seis computadores para o Grupo Gay de Maceió (GGM). Além disso, também foi feita a cessão de um veículo Cobalt, de modo a auxiliar as atividades desenvolvidas por aquela entidade. A entrega foi feita pelo procurador-geral de Justiça, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, ao presidente do Grupo, Messias Mendonça.

O compromisso para as doações e a cessão do carro tinha sido assumido pelo chefe do Ministério Público em junho último. Á época, durante visita ao GGM para conhecer os trabalhos desenvolvidos em prol da comunidade LGBTQI+, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque foi informado sobre algumas necessidades da entidade. “O GGM nos detalhou a respeito de uma série de atividades que é desenvolvida em favor não somente da população LGBTQI+, como também dos moradores da região da Chã da Jaqueira, onde está instalado o Grupo. Diante daquelas demandas apresentadas, analisamos de que forma o Ministério Público poderia ser parceiro, de modo a contribuir para o aperfeiçoamento das ações. Então, dentro das nossas possibilidades, estavam a doação dos computadores e a cessão de um veículo. Estamos felizes em poder colaborar”, disse ele.

Foram doados seis computadores em perfeito estado de conservação, com vários programas instalados. Todos eles passaram por manutenção técnica antes da entrega formal ao GGM. Já o carro foi cedido por termo de comodato, pelo período de dois anos, podendo, essa cessão, ser renovada por igual período.

Márcio Roberto Tenório de Albuquerque esteve acompanhando pelo chefe de gabinete do MPAL, promotor de Justiça Humberto Bulhões, e pelo diretor-geral da instituição, Carlos Eduardo Ávila.

O presidente do Grupo Gay de Maceió, Messias Mendonça, agradeceu a parceria formalizada. “Se antes a entidade já trabalhava para ajudar a sua comunidade LGBTQI+ e os moradores do bairro, imagine agora com novos equipamentos e um carro, que nos auxiliarão a resolver as demandas de forma mais rápida. Nosso profundo agradecimento pela sensibilidade que o Ministério Público teve conosco”, declarou.

Fotos: Anderson Macena