Ministério Público empossa três novos servidores públicos aprovados no último concurso

O Ministério Público do Estado de Alagoas empossou, nessa quinta-feira (22), três novos servidores, ambos aprovados no concurso público realizado no segundo semestre de 2018. Eles ocuparão funções ligadas as áreas jurídica, administrativa e de engenharia e já começarão a trabalhar a partir da próxima semana.

O ato de posse foi assinado pelo procurador-geral de Justiça em exercício, Valter Acioly. A partir de agora, integram os quadros de servidores do MPAL Mariana Falcão Bastos Costa, Walter Nogueira Marques da Silva e Bruno Henrique Silva Lima, todos analistas.

Após a cerimônia, que aconteceu no prédio-sede do Ministério Público, Valter Acioly agradeceu por eles terem escolhido o MPAL: “Nossa instituição é uma grande família e está pronta para acolhê-los da melhor forma. Sejam todos muito bem-vindos e que o trabalho de vocês fortaleça a nossa atuação, a nossa prestação de serviços à sociedade alagoana”, declarou ele.

Mariana Falcão Bastos Costa é analista jurídica e trabalhará nas 1° e 2° Promotorias de Justiça de Marechal Deodoro. Bruno Henrique Silva Lima, analista da área de Engenharia Civil, já está lotado na seção respectiva à sua formação acadêmica. Já Walter Nogueira Marques da Silva, que é técnico administrativo, atuará na 1° Promotoria de Justiça de Rio Largo.

De Brasília, de onde acompanhou a posse dos novos servidores, enquanto participava da reunião do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), o procurador-geral de Justiça, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, também falou da satisfação em receber os novos servidores. “Sabemos que não é fácil a aprovação em concurso público, então, recebam as nossas congratulações e o desejo para que tenham uma carreira de sucesso, cada um dentro da sua área, no propósito de nos ajudarem a construir um Ministério Público cada vez mais forte”, declarou o chefe do MPAL.