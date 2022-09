Em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil, o Ministério de Minas e Energia (MME) lançou na última terça-feira (06/09), o encarte “Minas e Energia ao longo da história brasileira”.

MME lança material sobre a história da energia, petróleo, gás e mineração no Brasil

De acordo com a divulgação oficial do Ministério de Minas e Energia (MME), a publicação traz uma viagem no tempo, com relato, em texto e fotografias, dos mais importantes marcos e iniciativas que permearam a história da energia elétrica, do petróleo, do gás natural e da mineração no Brasil.

MME conta a evolução de cada setor

O material mostra a evolução de cada setor até o atual cenário de avanço das fontes alternativas de energia, ressalta a divulgação oficial. Em suas primeiras linhas, o material nos reporta a 1883, quando D. Pedro II inaugurou, em Campos (RJ), o primeiro serviço público de iluminação elétrica da América do Sul, com capacidade para iluminar 39 lâmpadas, de acordo com as informações oficiais.

Linha do tempo explicativa

O avanço na linha do tempo chega a 1939, quando foi descoberto o primeiro poço de petróleo no Brasil, em Lobato (BA). A intensificação dos trabalhos de exploração na região gerou novas descobertas e o Brasil rapidamente já possuía três refinarias que processavam um total de 1.650 barris de óleo bruto/dia.

O documento oficial retrata 1960, quando foi criado pela Lei nº 3.782 o Ministério de Minas e Energia (MME). O MME foi então encarregado do estudo e despacho de todos os assuntos relativos à produção mineral e à energia.

Documento explica a descoberta do Pré-Sal

De acordo com a explicação oficial, assim segue o “Minas e Energia ao longo da história brasileira”, retratando a evolução de campos de petróleo, áreas minerárias, pesquisas e avanços no setor do gás natural e da energia elétrica, passando pela descoberta do revolucionário Pré-Sal, à recente criação da Agência Nacional de Mineração (ANM) e à vinculação das Indústrias Nucleares do Brasil (INB) ao Ministério de Minas e Energia (MME).

O material oficial, na sua linha do tempo, chega até os dias atuais, falando sobre a pandemia. Além disso, a história do gás natural no Brasil também é retratada no documento. Para acessar o conteúdo oficial de forma integral, visite a plataforma oficial do Ministério de Minas e Energia (MME).

Esse tipo de documento é interessante para o conhecimento de todos, visto que o Brasil avançou muito nessa questão, já que a energia elétrica, o petróleo, o gás natural e a mineração são primordiais para a economia nacional.