A dinâmica do mercado atual comporta alguns modelos de empreendedorismo, sendo que cada um possui seus desafios.

Modelos de empreendedorismo: confira alguns tipos de negócios

É importante que analise as possibilidades para que escolha o tipo de empreendimento que mais se enquadra aos seus objetivos para que elabore o seu plano de negócio de forma objetiva.

Startup

A popularização das Startups modificou a forma como o mercado funciona, já que grandes empresas realizaram adaptações dos seus processos. É possível investir em um modelo Startup de forma reprodutível e escalável.

Grandes Startups de sucesso na atualidade nasceram de ideias simples, porém inovadoras. Essa é uma opção válida que deve ser analisada juntamente com outros fatores, considerando o perfil do empreendedor e o seu ramo de atuação.

Intraempreendedorismo

De forma sucinta, o intraempreendedorismo se refere a um aspecto cultural de uma empresa, já que é uma forma de as empresas incentivarem seus colaboradores que possuem um perfil empreendedor.

Algumas empresas possuem o intraempreendedorismo como um valor interno, de modo que permitem a criatividade dentro da empresa e a elaboração de projetos por parte de seus talentos internos.

Empreendedorismo por aquisição

Um modelo mais complexo, o empreendedorismo por aquisição requer um investimento, já que o empreendedor poderá realizar a aquisição de uma empresa em desenvolvimento para ajudá-la dentro do mercado atual.

Contudo, não se refere a um investimento, já que o empreendedor por aquisição se envolve financeiramente e pessoalmente na empresa. Alguns gestores por aquisição repassam as tarefas futuramente, contudo, no início do processo, dentro do modelo por aquisição, é comum que essa liderança seja rotineira na empresa.

Empreendedorismo de pesquisa

O empreendedorismo de pesquisa é um modelo de negócio que trabalha com fatos concretos, já que esse perfil empreendedor não direciona a ideia do negócio sem que uma pesquisa tenha sido realizada e a análise mercadológica tenha sido feita por diversos aspectos, considerando diversos resultados possíveis.

Empreendedorismo social

O conceito de empreendedorismo social se refere a uma empresa que cria produtos ou serviços para o benefício da sociedade De forma ampla, dentro do modelo de empresa social é possível encontrar empresas sem fins lucrativos, empresas que possuem fins lucrativos ou empresas híbridas.

Organizações que investem em programas educacionais, instituições de finanças e prestadores de serviços bancários são tipos comuns de empreendedorismo social. Contudo, esse conceito é bastante abrangente.

Independentemente do modelo que seja mais viável para o seu projeto, é importante que estude o mercado e elabore o seu plano de negócio para direcionar a sua empresa de forma objetiva.