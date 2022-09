Moedas raras podem valer R$1.800; veja como trocar

Atualmente, existem muitos colecionadores de moedas e notas raras. No entanto, a inflação tem atrapalhado a definição ou taxação de valores para esses produtos raros que circulam no mercado, a ressaltar as moedas e cédulas, normalmente colecionadas pelos chamados numismatas.

Moedas raras brasileiras

Moeda de R$ 0,50: Alguns colecionadores estão à procura de moedas de R$ 0,50 emitidas em 2012 com um erro: sem o zero. Devido a esse defeito, o item pode chegar a valer R$ 1,8 mil no mercado. Além dela, outra moeda de R$ 0,50 muito procurada pelos numismatas é a emitida em 1998, em comemoração aos 50 anos da Declaração dos Direitos Humanos, seu valor pode chegar até R$ 450.

O Brasil sediou as Olimpíadas no ano de 2016, e em homenagem ao evento e aos esportes, o Banco Central (BC) emitiu várias de R$ 1. Por ter sido poucos exemplares, são consideradas raríssimas. A primeira peça foi lançada em 2012, em homenagem a entrega da bandeira ao Brasil. Já as outras 16 unidades, simbolizavam cada uma modalidade paralímpica ou olímpica. Seus valores podem variar de R$ 8 a R$ 300.

Cédulas rara brasileiras

Nota de R$ 1: Desde que saiu de circulação em 2006, a famosa cédula de R$ 1 se tornou rara para os colecionados. O Banco Central (BC) trocou o papel pela moeda atualmente. Essa nota pode custar R$ 275.

Nota de R$ 5: Um erro de impressão cometido há alguns anos tornou algumas notas da nossa moeda (real) raras. A princípio, entre elas está a cédula de R$ 5, que para os colecionadores, pode chegar até R$ 2 mil no mercado. Esse erro consiste em um sinal de asterisco em frente ao número de série.

Nota de R$ 10: As antigas notas de plásticos emitidas no ano 2000 em comemoração aos 500 anos de descobrimento do Brasil podem custar até R$ 150. O item é cheio de detalhes referentes ao descobrimento e ao contexto histórico.

Nota de R$ 50: Os colecionadores também estão à procura da cédula sem a frase: "Deus seja louvado", perto na numeração. Além dela, outro item raro é a nota com a assinatura do ministro da fazenda Pérsio Arida, que ficou poucos meses no cargo. Ambas podem valer até R$ 4 mil.