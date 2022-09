Mongeral Aegon oferta vagas de EMPREGO

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

A Mongeral Aegon, um dos maiores grupos de seguro de vida, previdência privada e investimentos financeiros do mundo, oferta novas de emprego para profissionais em diversas especialidades no país.

Confira abaixo as oportunidades:

Agente comercial- São José do Rio Preto (2); Assistente comercial- Goiânia (1); Gerente comercial- São José do Rio Preto (1); Gerente comercial- Belém (1); Agente comercial- Goiânia (1); Agente comercial- Vitória (2); Analista de contratos e licitações pleno- Rio de Janeiro (1); Assistente comercial- Santos (1); Gerente comercial- Bauru (1); Copywariter (1); Social Media- Rio de Janeiro (1); Agente comercial- São Paulo (1); Agente de relacionamento- Rio de Janeiro; Gerente comercial- Belo Horizonte (1); Agente comercial (1); Agente comercial (1); Gerente comercial (1); Agente comercial- Santa Marina/RS (1); Gerente comercial- Marília (1); Assistente comercial- PCD (1); Gerente comercial- PCD (1); Agente comercial- PCD (1); Agente comercial- Brasília (2); Gerente comercial- Goiânia (1); Agente comercial- Campo Grande (2); Agente comercial- Fortaleza (1); Gerente comercial- Niterói (1); Analista de remuneração sênior- Rio de Janeiro (1); Gerente Comercial- Vitória (1); Gerente comercial- Ribeirão Preto (1); Agente comercial- Cascavel (1); Executivo de contas- Paraná (1); Agente comercial- São José dos Campos (1); Analista de controladoria sênior (1); Executivo de contas- São Paulo (1); Agente comercial- Porto Alegre (4); Analista de eventos jr- Rio de Janeiro (1); Executivo de contas- PCD (1); e Gerente comercial- Piracicaba (1).

Sobre o Grupo Aegon

A multinacional do Grupo Aegon, um dos maiores grupos de seguro de vida, previdência privada e investimentos financeiros do mundo atuante em mais de 20 países. A inovação faz parte do nosso DNA. Não é à toa que temos quase 200 anos de atividades ininterruptas.

mag.com.br

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Mongeral Aegon e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

