Movida tem NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

A indústria brasileira de mobilidade urbana, Movida, anunciou novas vagas de emprego em vários locais do país. O candidato que tiver interesse deverá se identificar com a cultura de trabalho da empresa, sempre buscar bater as metas mensais e trabalhar bem em equipe para aumentar as chances de contratação. Continue lendo e tenha todos os detalhes necessários para realizar o cadastro.

Novos contratos em cidades brasileiras foram anunciados pela empresa MOVIDA

Fundada em 2006, a MOVIDA investe em desenvolvimento socioambiental e soluções inovadoras de mobilidade urbana. Sendo líder em aluguéis de todos os gêneros, atuando em diferentes localidades do país, e em aeroportos. Buscando preencher novas áreas da companhia, as seguintes posições foram anunciadas para cadastramento:

Goiânia — Atendentes de Locações;

Rio de Janeiro — Atendentes de Locações;

Manaus — Atendentes de Locações;

Mogi das Cruzes — Assistentes de Relacionamento Monolíngue;

Mogi das Cruzes — Assistentes de Recuperação;

Mogi das Cruzes — Assistentes de Implantação Júnior;

Mogi das Cruzes — Assistentes Administrativos Sinistros;

Mogi das Cruzes — Analistas de Triagem Júnior;

São Paulo — Analistas de Treinamentos Júnior;

Mogi das Cruzes — Analistas de Redes de Prestadores;

Belém — Analistas de Recrutamento e Seleção Júnior;

Mogi das Cruzes — Analistas de Qualidade;

São Paulo — Analistas de Produto Sênior;

São Paulo — Analistas de Planejamento de Marketing;

São Paulo — Analistas de Mídia;

Mogi das Cruzes — Analistas de Danos.

Como se candidatar

Para garantir um das posições na empresa Movida, os candidatos devem se cadastrar por meio remoto preenchendo a ficha cadastral disponível no link de inscrições.

