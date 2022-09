MRV Engenharia tem NOVAS vagas de emprego pelo país

A empresa MRV Engenharia fez a divulgação de algumas oportunidades de trabalho pelo Brasil. Há vagas em Juiz de Fora, Manaus, Resende, Palmas, Campo Grande, Volta Redonda, Teresina, Valparaíso de Goiás, Aracaju, Fortaleza, Maceió, Vitória da Conquista e outras.

MRV Engenharia tem oportunidades de trabalho pelo Brasil

Todas as vagas são efetivas, mas na maioria é necessário ter experiencia na área e Ensino Superior. No entanto, há diversas oportunidades para estagiário, menor aprendiz e pessoas com deficiência. Confira os cargos divulgados a seguir.

Técnico Segurança Do Trabalho;

Corretor Imobiliário;

Promotor De Vendas;

APRENDIZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO;

Ajudante Geral;

Supervisor IMOB;

Consultor De Vendas;

Vendedor – Sem Experiência;

Corretor De Imóveis;

Auxiliar Administrativo – Vagas Para Pessoas Com Deficiência Intelectual;

Representante De Vendas;

Estagiário De Engenharia Civil;

Consultor De Vendas Imobiliária;

Jovem Aprendiz Administrativo;

Profissional da Construção Civil;

Auxiliar Engenharia;

Encarregado Instalações;

Gerente de Relacionamento Imobiliário;

Vendedor Interno Imobiliário;

Analista de Performance.

Como se candidatar

Não perca a oportunidade de fazer parte da equipe da empresa MRV Engenharia. Se você se interessou por alguma das vagas que mencionamos, então acesse a página de inscrição para enviar a sua candidatura.

Em seguida, clique sob o cargo deseja, leia com cuidado os requisitos para descobrir se o seu perfil se encaixa com o que é pedido e em caso positivo, aperte em Candidatar-se.

Após isso, será necessário criar um breve cadastro na plataforma Infojobs, caso você ainda não tenha. No entanto, para facilitar, é possível entrar com um e-mail do Google, Facebook ou LinkedIn.

