De acordo com informações oficiais do Ministério do Turismo (MTur), os prestadores de serviço turístico cadastrados no consumidor.gov tem garantido índices de resolutividade cada vez mais altos.

MTur aponta eficiência entre parceria do setor com o site consumidor.gov

O Consumidor.gov é uma plataforma gerida pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que permite a interlocução direta entre consumidores e empresas para solução de conflitos de consumo pela internet, conforme definição do Ministério do Turismo (MTur).

Acordo entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério do Turismo

O registro de empresas do setor turístico na ferramenta foi possível por causa de um Acordo de Cooperação Técnica assinado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério do Turismo (MTur).

Conforme os dados oficiais do Ministério do Turismo (MTur), atualmente, a plataforma conta com 32 empresas exclusivamente cadastradas como prestadoras de serviços turísticos, no segmento de “Viagem, Turismo e Hospedagem” – isso sem considerar outras empresas que, de alguma forma, têm relação com o setor turístico, como companhias aéreas, ressalta a divulgação oficial.

De acordo com o último relatório de monitoramento do desempenho das empresas prestadoras de serviços turísticos na plataforma consumidor.gov.br, referente ao segundo trimestre do ano, a taxa de resolução de problemas registrados no site é de 70%, de acordo com informações atuais do Ministério do Turismo (MTur).

Dados oficiais sobre as empresas do setor

A divulgação oficial destaca algumas empresas, como Guichê Virtual e Shoptime Viagens, com resolutividade de 100%, Maxmilhas com 82%, Hotel Urbano 81% e 123 Milhas, com 80% de resolução. O Ministério do Turismo (MTur) esclarece que as informações sobre taxa de resolução de problemas e tempo médio de resposta podem ser acessadas no site do Consumidor.gov.br.

Alternativa resolutiva

O mecanismo representa um importante ganho para as relações entre consumidor e empresa, sendo assim, é uma alternativa simples para o consumidor resolver, por meio da internet, problemas diretamente com as empresas cadastradas.

Melhoria na relação de consumo

As premissas que regem a plataforma incluem a de que o acesso à informação potencializa o poder de escolha dos consumidores e contribui para o aprimoramento das relações de consumo e, ainda, a transparência e controle social, imprescindíveis à efetividade dos direitos dos consumidores, destaca o Ministério do Turismo (MTur).

Assim sendo, tais informações apresentadas pelos cidadãos consumidores são estratégicas para gestão e execução de políticas públicas de defesa do consumidor. Certamente, essa possibilidade de intermédio online facilita a relação das empresas com os clientes e gera confiabilidade para o setor.